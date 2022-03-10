馬友友俄國使館前拉琴反戰 烏克蘭女童防空洞唱《Let It Go》 作曲原唱齊讚好

烏克蘭小女孩Amelia在防空洞高唱動畫《魔雪奇緣》名曲《Let It Go》的片段，累計一周已超過1500萬瀏覽次數，而且連日來被多國傳媒報道。在《魔》片聲演愛莎公主及唱出《Let It Go》的伊甸娜文素（Idina Menzel），以及片中為雪人小白配音的佐斯格（Josh Gad），先後透過社交媒體表示深受感動。伊甸娜於社交媒體轉載片段，並留言稱，「我們看到你，真的真的看到你」，並附有一個藍色和一個黃色的心形表情符號，以示對烏克蘭的支持。佐斯格則表示看到這些無助的小孩，心情沉重，「我想擁抱及保護每個現正身處危難的小孩，而我感到無助」。

演奏烏克蘭國歌

《Let It Go》作曲人姬絲汀露柏斯（Kristen Anderson-Lopez）則稱讚Amelia是「擁有美麗歌聲的女孩」；又形容她的唱腔恍似有魔法，「我和丈夫寫這歌是有關療癒一個家庭的傷痛，你（Amelia）的唱法像魔術一樣，在內心燃點了光，治癒每個聽衆」。姬絲汀還鼓勵Amelia繼續唱下去，稱大家都想聽。《星球大戰》系列男星馬克漢米爾（Mark Hamill）和愛爾蘭女歌手Imelda May，則邀請Amelia若將來有機會上台，和他們一同高歌。

現年66歲的著名大提琴家馬友友，本月7日在華盛頓甘迺迪中心有一場演奏會，此前隻身到俄羅斯駐美大使館外的行人道拉琴。從網上流傳的照片所見，地上有粉筆字寫了聲援烏克蘭的信息，馬友友身旁還有寫上「澤連斯基總統之路」的路牌，以及「停止戰爭、普京是邪惡的」等標語。據當地電視台WUSA9報道，沒人留意到在拉琴的是大名鼎鼎的馬友友，直到騎着單車沿威斯康星大道經過俄羅斯大使館的居民史提特（Ryan Stitt），發現這名獨自拉琴的人很面善，觀察了一會依然不確定，遂直接問對方是否馬友友。史提特表示馬友友對他很友善，還解釋為何在大使館前演奏，「我記得他告訴我，『每個人都必須做些什麼』」。

另外，馬友友周一在華盛頓甘迺迪中心跟鋼琴家艾斯（Emanuel Ax）及小提琴家卡華高斯（Leonidas Kavakos）舉行演奏會，開始前三人合奏烏克蘭國歌，全場起立之外，當音樂靜止，現場掌聲雷動。至於環球唱片亦向美媒表示，將暫停在俄羅斯的運作。