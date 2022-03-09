《940920》首播被評劇情散亂 導演稱意料之內 蘭茜驚喜客串觀眾感親切

記者：陳釗

《940920》故事承接《二月廿九》，除繼續帶觀眾穿越不同時空外，燒腦劇情也是賣點之一。第一集有熟悉面孔出現，令觀眾驚喜萬分，已有一段長時間沒亮相幕前的蘭茜客串。蘭茜自2013年拍完《超級無敵獎門人 終極篇》淡出幕前，重回校園修讀碩士及學畫畫。

有網民留言表示，見到蘭茜很開心、很有親切感，亦有網民笑言：「見到蘭茜，搞到以為自己穿越了時空。」

製作部副總裁提議找蘭茜客串

蘭茜在劇中飾演余家聰（劉俊謙飾）姨媽余淑敏，與飾演她妹妹的簡慕華有不少對手戲。導演羅嘉駿日前開直播與網民傾偈時透露，能找到蘭茜參演，多得ViuTV製作部副總裁金廣誠（金生）。他說：「當時正物色姨媽角色的人選，金生提議不如找蘭茜，知道對方有意復出拍戲；在傾談過程中，蘭茜也非常好，說怎樣都行。」

劇情方面，有觀眾覺得首集有點散亂，羅嘉駿承認已預料觀眾看完第一集會出現很多問號，但看完第二三集便會有答案，「所有嘢都係主線，冇一樣嘢係支線，同《二月廿九》都有關係」。

岑珈其被讚好戲 劉俊謙認複雜

前晚有趣的一幕，講述Yeesa（吳海昕飾）穿越時空後，巴西龜（岑珈其飾）變成神聖幾何學會會長，岑珈其「神還原」劉俊謙在《二月廿九》演余家聰會長帶Yeesa到酒店逃避警察一幕，不少觀眾讚岑珈其演得好；但有網民笑稱岑珈其的樣子喜感很重，看時忍不住笑，甚至有人將兩條片拼在一起，稱「無比較無傷害」。

劉俊謙在首播後於社交網留言：「係咪睇唔明呢？的確好複雜，大家記住細節嘅鋪排（特別係時間線），好似推理小說咁，你將會解得通所有嘅千絲萬縷。」

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