節目無交代惹聽眾不滿 商台DJ麻利確診悟人生 添動力離職

麻利突然離職消息傳開後，惹來不少猜測，連跟聽眾講byebye都沒有，被指鬧不快離開。前晚深夜，麻利在社交平台撰寫千字文剖白，親證離職一事，並說：「你哋冇人轉過工咩？人生總有啲位置好想郁，但係如果冇足夠嘅動力，又係留響原地。」透露在確診休養期間，有大量時間去思考人生，其間見到一個帖文「if it costs your peace it’s too expensive 」，內心即湧起了一份堅定。

暫未有新動向

麻利稱因很討厭交代任何事情，不想被人左右決定，不明為何她只是半個幕前人，都可引起大家討論。至於未來動向？她說：「我唔係響直升機跳落嚟先知自己冇帶降落傘㗎嘛，但係點解要list一堆我要做嘅事，可能好豐富好精彩嘅，去證明我離開得好啱，或者我冇輸呢？我唔需要啱，又唔需要贏，我要嘅係拎走一啲嘢，free返一啲嘢出嚟咋。」並強調非因有其他工作才想到這一步。

不需加油 只想relax

麻利透露2022年絕對是面對自己的一年，外在環境告訴她，沒得靠向外尋求distraction，只能往內發掘自己想點，又笑稱收到很多朋友信息叫她加油，她說：「我唔想加油，我想relax咋，唔係得勤力奮鬥先可取㗎。」還說打攪到大家不好意思。

少爺占、王宗堯及陳健安等圈中好友紛紛留言鼓勵，其中少爺占笑問麻利：「係咪移民？肯定係。」這兩日《口水多過浪花》在節目中沒有提及麻利離職，惹來聽眾不滿指欠交代，覺得做法肉酸、不夠大方得體，有人在節目facebook留言問其他主持人是否應向聽眾交代麻利消失的原因。

記者：陳釗