跟汪小菲離婚不足4個月 45歲大S閃嫁舊愛韓星具俊曄

娛樂組

敢愛的大S兩段婚姻都是閃婚，和汪小菲一見鍾情，交往20日互訂終生。跟52歲具俊曄亦只視像交往了數個月，最後在具俊曄求婚下，決定再婚。具俊曄得知大S離婚後，對舊愛念念不忘的他決定重新聯絡對方，透過一通電話重燃愛火。

具俊曄昨日在社交平台發文宣布和大S的婚訊，「我們結婚了，和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太多的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後我們會一起生活。因為我結婚的時間很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福。感謝大家」。

彼此都有追求幸福勇氣

其後大S在社交平台發帖，「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」。談到具俊曄，大S接受台灣傳媒訪問時表示，「我20至22歲認識他，後來雖然沒有結果，但這對我來說，這是一段很重要的戀情，如今我們再重逢，我和他都很珍惜，所以我們二人都會好好珍惜這緣分，20幾年前被迫分手後，他就一直單身，直到我離婚，他立刻打電話給我，要我嫁給他。我很感謝我們都有追求幸福的勇氣」。

疫情阻見面 成求婚契機

具俊曄昨日接受韓媒訪問，回憶鼓起勇氣第一次打電話給大S的心情，他說：「還在焦慮她會不會接電話，她很高興地回應了我，一聽到她的聲音，就像是回到20年前一樣，就這樣聯絡了幾個月。」

二人隔空談情，具俊曄為了見大S，主動提出「成為家人」，他說：「我真的很想見她，但因為新冠肺炎的關係，如果不是家人就不能入境，我只能在原地焦急，是我先提議讓我成為一家人好嗎？她很爽快地說好，我們已經是熟知彼此的人，不需要特別再見面，不久前下定決心結婚，也登記結婚了。」

完婚才告知家人 激嬲S媽

具俊曄今日赴台灣和大S見面，拜見太太的家長及在台灣登記結婚。相隔20年再與大S見面的具俊曄既開心又忐忑，表示會先在酒店隔離10日，隔離期間，會繼續跟大S視像見面，但光是想到跟太太處於同一天空下的地方，就讓他非常激動。

具俊曄稱要先跟大S的家人問候，也要和對方的孩子變親近，大概會在台灣待兩個月。據悉大S今次再婚，連家人也沒告知，直到完成結婚登記，才通知母親（S媽）和妹妹徐熙娣（小S），有報道指S媽因此很生氣，但女兒已做了決定，只能接受。

外界關注前夫汪小菲反應

具俊曄跟韓媒稱大S是他的初戀，也會是他最後一個戀情。他們在20年前已經拍拖，1998年「酷龍」赴台灣表演，當時大S已讚男方很帥；翌年「酷龍」再度到台灣，大S以粉絲身分和他見面，二人一見鍾情。交往了一年，有傳因具俊曄經理人公司和粉絲反對，二人分手收場。當年大S甚至為男友在腳踝紋了「九」字，事後具俊曄解釋：「九和我的姓氏『具』同音，她不懂韓文，才會弄錯。」

另外，不少網友好奇大S前夫汪小菲反應，網民留言指汪小菲「你輸了」，又提到他的新歡張穎穎，不知他們幾時認愛。但至截稿前，汪小菲對大S再婚沒有任何回應或祝福。