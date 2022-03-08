美國獨立精神獎 眾星支持烏克蘭 姬絲汀舉中指反普京

旨在表揚低成本影視作品的ISA頒獎禮，今屆變成聲討俄羅斯和聲援烏克蘭集會，除了憑《白色通行證》贏得最佳女配角的露芙尼加（Ruth Negga）高呼與烏克蘭人同在、《勁舞》珍妮花貝絲（Jennifer Beals）穿著代表烏克蘭國旗的黃藍色時裝以示支持外，大會主持美瑾梅娜莉亦在台上表示：「我代表在座來賓，祈求戰事盡快和平解決，普京返屋企啦！」諧星老公尼克俄夫曼附和：「為了令普京返屋企，請大家跟我們一起向他『致敬』吧！」說罷即舉起粗口手勢，但從直播畫面可見，台下只有少數藝人附和，姬絲汀史超域正是其中之一。

李政宰缺席封視帝

說回得獎名單，瑪姬基倫荷從《永恆族》華裔女導演趙婷手上接過最佳導演獎座，興奮得高呼：「我愛獨立電影。」講述過氣色情片演員故事的《Red Rocket》西蒙歷斯（Simon Rex）獲頒影帝，泰萊佩芝（Taylour Paige）憑《Zola》扮演脫衣舞孃榮膺影后，日本導演濱口龍介改編村上春樹小說《Drive My Car》奪最佳國際電影獎。

電視部門方面，《雷神奇俠4》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）擔任製作人、講述美國原住民少年為了追逐夢想而逃離家園的《Reservation Dogs》連奪最佳劇集及整體演出獎，韓劇《魷魚遊戲》李政宰獲頒視帝，他因拍戲而未能到場領獎，拍片感謝觀眾支持，笑言大家最想知道就是第2季何時開播，請大家再稍等一下。

里安納度捐7800萬助烏克蘭

提起荷李活明星支持烏克蘭，據當地政府內部消息指，金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）日前低調捐出1000萬美元（約7800萬港元）作為人道援助用途。據報他的祖母是俄羅斯裔德國人，出生於烏克蘭，因此他跟烏克蘭關係密切。

另外，名模Gigi Hadid亦宣布捐出時裝周表演酬勞，幫助有需要的烏克蘭及巴勒斯坦難民。