陪女友海哈金喜產檢 王菲前夫李亞鵬再為人父

娛樂組

50歲李亞鵬跟王菲離婚後，兩人感情生活各自精彩。王菲2014年跟細11歲的謝霆鋒世紀復合；李亞鵬2020年被發現跟新歡海哈金喜十指緊扣依偎唱歌，一對戀人穿上富有民族特色的情侶裝，表現親暱。

當時有網民稱李亞鵬跟身邊人高調認愛，但海哈金喜不想情侶關係曝光，不過有指他們感情穩定，並已見家長。據內地傳媒報道，李亞鵬今年初被拍到跟海哈金喜拍攝婚紗照，當時他回應：「別嚷嚷了，看見了。」似默認再婚消息。

海哈金喜外套難掩孕肚

近日內地傳媒《搜狐娛樂》拍到李亞鵬陪海哈金喜到醫院做產檢，身穿厚重長身羽絨外套的海哈金喜難掩巨大孕肚，似臨盆在即，兩人將榮升父母。他們做完產檢後離開醫院，李亞鵬體貼先送懷孕的海哈金喜回家休息，之後才外出工作。隔天二人拍拖出外用膳，離開時海哈金喜挽着李亞鵬的手散步回家，非常恩愛。

本月18日32歲的海哈金喜是四川彝族姑娘，是模特兒和演員，曾獲世界旅遊小姐大賽中國賽區總冠軍兼獲最佳上鏡獎。她曾在內地劇《那年花開月正圓》飾演吳家東院的丫鬟夏蓮，在電影《胡楊的夏天》演超模一角。