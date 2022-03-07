加國求婚地點出嫁 視像直播婚禮 鄧小巧望婚後平淡美好

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鄧小巧去年4月到加拿大探白先生後，一直留在當地。去年大除夕她表示男友在雪地單膝跪及遞上戒指向她求婚，她感動答應。婚禮昨日舉行，新娘鄧小巧穿著白色露肩裙，新郎白先生則穿白色恤衫，在求婚時的花園完成婚禮，身後一片雪景，過程簡單又浪漫。鄧小巧透過視像直播婚禮，讓好友越洋參與。升呢人妻的鄧小巧事後在社交平台撰文及上載照片分享喜悅，流露出幸福之情。

鄧小巧希望婚後生活簡單、平淡美好，她寫道：「兩種語言，圓滿啦。在這個瘋子橫行的世界，只好跟著自己的步伐走。謝謝參與網上婚禮的香港朋友，因為時差關係大家都只小睡或根本不睡來參加這亂世下的簡單婚禮。沒有鋪張，自己做一紮花，在這好朋友的後花園求婚，在同一地方完婚，謝謝朋友溫暖的布置，希望婚後生活也簡單、平淡美好。」

林欣彤爆新戀情後首露面

有份出席網上婚禮的林欣彤留言，「為咗呢個zoom meeting通頂唔瞓係好抵嘅！好開心」；許廷鏗亦表示，「感動仔」；並祝他們永遠幸福，圓圓滿滿，「她值得每一點滴的愛」。鄭欣宜則送上，「朋友，你要幸福」。謝安琪、JW（王灝兒）及彭秀慧等好友亦紛紛留言祝福。

林欣彤上月中自爆染疫，意外揭與樂隊ONE PROMISE成員Anton的同居關係，Anton之後發文認跟林欣彤發展中。林欣彤一直「潛水」沒回應新戀情及更新社交網。直至鄧小巧在加拿大出嫁，林欣彤終於露面參與視像直播見證好友結婚。她亦在社交網轉載音樂人Kamie標註她的帖文，是韓劇《殭屍校園》一名女學生的大頭照，Kamie稱覺得跟林欣彤當年參加《超級巨聲》相似。林欣彤留言反問：「似咩？」不過她未有回應確診後的最新情况，亦沒談及新戀情。