發文感謝醫護付出 姜濤：你們是真正英雄

不少「姜糖」（粉絲暱稱）留言感謝醫護人員付出，有網民讚姜濤：「見到你咁寫，眼淚不禁直流。多謝你的關顧和支持，我哋一定會撐住。」另有網民用姜濤的《蒙著嘴說愛你》歌詞為醫護加油，「生活在劫難裏，心靈從未給玷污」、「全憑愛令人堅持，還有各位的照顧」。

花姐籲醫護好好照顧自己

MIRROR經理人花姐（黃慧君）亦發文多謝醫護人員努力，提到2月中開始至今MIRROR成員及ERROR共出了5首新歌，包括陳卓賢（Ian）《留一天與你喘息》、李駿傑（Jeremy）《半》、盧瀚霆（Anson Lo）《Mr. Stranger》、江生（Anson Kong）與王智德（Alton）合唱歌《REBOUND》，及ERROR《愛情值日生》，希望大家喜歡，可以陪伴大家度過這段時間。

花姐透露原本今個月會有驚喜，但疫情令事情有阻滯。她說：「希望疫情快過，大家身體健康。最後多謝醫護人員的努力，你們也要好好照顧自己！」

娛樂組