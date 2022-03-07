疫下收入大減 姚子羚被拖6位數酬勞 靠積蓄度日

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姚子羚昨日出席《城市女青年商會2022全港時尚專業女性選舉線上開幕典禮》，疫情嚴峻，她十分小心，全程戴口罩。她直認疫下變得緊張，感覺到自己想發燒時，立即探熱，出街必定戴兩個口罩，拿消毒噴霧周圍噴，更經常檢測。

姚子羚說：「我都驗得頻密，基本上日日驗，因為會接觸到家人，父母年紀大，最擔心是影響到他們，反而我不是太擔心。」又稱疫下減少外出，還特地訓練愛犬在家中便溺，不用落街放狗減低染疫風險。

不少圈外人問借錢

對於陳展鵬被外面公司拖欠百萬街數，姚子羚表示類似情况也發生在她身上，「跟一些與保健產品的合作，但對方未有履行合約付款，數目比陳展鵬小，但都有6位數字，希望能以和平方式處理」。

無綫因有劇組及藝人染疫，多部拍攝中的新劇要全面停工，姚子羚稱未有劇拍，有很多外面的工作因疫情要延期，收入停滯，笑言好彩有少少積蓄，但發覺最近多了圈外人問她借錢。

是否因她是圈中富婆？姚子羚說：「可能搵無可搵先問我借，但又不是太熟，所以沒有借，其實借不借真的要看有幾熟，不過身邊好多朋友都富貴過我，所以應該沒有這方面煩惱。」

染疫胡定欣狀態良好

此外，好姊妹胡定欣早前確診，之後報平安說已經好起來。姚子羚稱因之前對方一直要為新劇開工，所以沒有見面，有致電慰問，「我們一直有聯絡，定欣表示已好返好多，狀態好好多，也叫我們小心點」。問胡定欣可有向她求助需要接濟？她說：「我有問她，但她說不需要，有父母照顧，知道她有飲中藥，所以不用擔心，我都很放心。我有問她夠不夠食糧，她都叫我放心。」

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