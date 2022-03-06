美優先場收1.68億 僅次《蜘蛛俠：不戰無歸》 《蝙蝠俠》膺疫下亞軍

《蝙蝠俠》是DC漫畫的王牌，過往基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導、基斯頓比爾（Christian Bale）主演的三部曲就叫好叫座；新版本由《猿人爭霸戰》系列麥維斯（Matt Reeves）執導，除了羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）和素兒卡維斯（Zoe Kravitz）飾演蝙蝠俠與貓女外，還有保羅丹奴（Paul Dano）、哥連費路（Colin Farrell）和安迪瑟克斯（Andy Serkis）分別扮演謎語人、企鵝人及管家阿福。上周四在美國上映午夜場，收2160萬美元（約1.68億港元），雖未能刷新去年《蜘蛛俠：不戰無歸》5000萬美元（約3.9億）的疫下紀錄，但已穩佔亞軍位置，力壓《黑寡婦》（1320萬美元）、《毒魔：血戰大屠殺》（1160萬美元）、《永恆族》（950萬美元）、《尚氣與十環幫傳奇》（880萬美元）等衆多大製作。

俄羅斯入侵烏克蘭，日前華納電影宣布取消《蝙蝠俠》在當地上映，但依然在法國等多個地方票房報捷。新版《蝙蝠俠》講述布斯韋恩化身蝙蝠俠打擊葛咸城罪行，兩年間深入黑暗犯罪世界，並與最信任的管家阿福及警長占士哥頓合作無間，以復仇使者的身分儆惡懲奸。神秘連環殺手以精英分子為目標，令城中人心惶惶，蝙蝠俠出手追查，各種線索將他引領到葛咸城的地下世界，更與貓女、企鵝人、羅馬人及謎語人正面交鋒。