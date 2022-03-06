王智德直播錯手曬快檢陰性照 陳卓賢自爆首入錄音室緊張標汗

Alton與江生（AK）日前推出合唱歌《REBOUND》，Alton表示之前感開心又不安，幸好反應不錯。Ian回憶首次出歌時沒想太多，反而首次入錄音室時緊張到標汗，直至灌錄《正式開始》後才放鬆。Frankie稱至今仍會在錄歌前一晚緊張失眠，像小學生去旅行前睡不到一樣。Ian與Frankie齊讚《REBOUND》MV精彩，但Ian爆Frankie沒看過MV。

Frankie︰有時間才單飛出歌

Ian透露拍攝新歌《留一天與你喘息》MV時，用一天時間走五六個場景，完成後緊接拍劇，連續三天沒睡覺，他說︰「那個MV花了20小時拍攝，但試過拍MIRROR的MV花30小時。」Frankie稱現在想集中拍劇，有時間才單飛出歌。

娛樂組

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