【開箱】續談《黑仔刑警》 種惡因得善果

做盡壞事險穿煲

結局來個反高潮，壞人沒有惡報，並非上天有好生之德，而是警局高層包庇，政治諷刺意味甚濃。托馬所做壞事一宗接一宗，就像雪球愈滾愈大，令他恨錯難返，然而過程充滿黑色幽默，例如他撞死人後，把屍體暫放車尾箱，並脫下自己外套，藉以遮蔽死者容貌。怎料鏡頭一轉，馬路前方剛好有軍人設置路障，原本托馬只要展示警員委任證便可順利過關，偏偏證件放在外套口袋，觀眾忍不住為他捏一把汗。

另一有驚無險例子是托馬收到同袍通知，內部調查人員即將趕赴醫院，恐要搜查車上證據，為了匿藏屍體，竟想到把他放入亡母棺材內，然而過程意外頻生，更險被醫院職員發現。最後靈車運送棺材，屍體身上電話鈴聲突然響起，秘密會否因此揭穿？

新導演表現成熟

攝影師出身的Regis Blondeau首次執導《黑仔刑警》，多得出色劇本在手，作品已成功了一半，而他在鏡頭調動、視覺美術和節奏操控上，表現成熟流暢，絕對不似新晉導演，值得一讚。相比原裝正版，法國翻拍版的飛車、槍戰、搏擊等場面較少，但緊張刺激程度可謂不相伯仲，劇情一環緊扣一環，每一場「意外」都會衍生另一重後果，不禁令人反思：如果主角當初循規蹈矩，他的人生會否變得不一樣？

韓版《黑仔刑警》主角李善均，港人熟悉的代表作該是《上流寄生族》，他在《黑》片扮演爛仔警察，一臉惡形惡相，感覺較為浮誇；反觀法版主角馮克加斯杜比較為內歛，面對母親離世、內部調查、同袍要脅等連番打擊，他大部分時間都在壓抑，尤其是在廁所遇襲一場動作戲，就算想過反抗馬雷利，卻是有心無力，直至家人性命受到威脅、拍檔無辜遇襲，托馬終於豁出去，決定跟馬雷利同歸於盡，這場高潮戲拍出壓迫感，亦為荒謬絕倫的結局帶來更強烈的對比。