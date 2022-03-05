伊雲麗素活新片神還原麥當娜

伊雲麗素活在本月15日首播的HBO Max紀錄片《Rising Phoenix》，現身幕前指控搖滾歌手兼前未婚夫「邪神」Marilyn Manson性侵及虐待的經過，節目未播先惹起話題。至於她跟「哈仔」丹尼爾域卡夫合演的傳記片《WEIRD: The Al Yankovic Story》，目前仍在洛杉磯取景拍攝，後者飾演1980年代憑藉搞笑歌曲如《Eat It》一度爆紅的男歌手'Weird Al' Yankovic，另一代表作《Like a Surgeon》則是改編自樂壇天后麥當娜的經典金曲《Like a Virgin》，據報娜姐一力促成二人合作，成為一時佳話。

為了重現這段樂壇歷史，新片請來34歲女星伊雲麗素活扮演娜姐，隨着首張造型照曝光，網民大讚「神複製」，就連圈中好友包括《The Marvelous Mrs. Maisel》金球獎視后麗素布斯南（Rachel Brosnahan）亦留言表示「急不及待想睇」，《天魔特攻》莎瑪白麗雅（Selma Blair）及《太陽召喚》賓班斯（Ben Barnes）等亦紛紛讚好。此片將於影視串流平台The Roku Channel獨家播放，上架日期未定。

「黑寡婦」爭演麥當娜

提起娜姐的傳記片，選角總監Carmen Cuba過去數月一直跟不同女星進行面試，最近網上流傳候選名單，當中尤以《黑寡婦》科倫絲佩芝（Florence Pugh）跟《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）被視為熱門，《毒癮女孩》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）及艾莉莎狄美（Alexa Demie）、曾演《寶貝神車手》的女歌手Sky Ferreira亦榜上有名。不過，負責發行的環球電影公司曾表示，新片籌備過程困難重重，至今仍然開拍無期。