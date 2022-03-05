去年11月壓力爆煲 Anson Lo靠電影角色學會放下

Anson Lo說籌備《Mr. Stranger》又同時拍電影，角色是學習如何放下及釋懷，他走進這角色的心路歷程時，教曉自己放下一些過分執著和要求，慢慢想通了；有時抽離一下，不用每日做Anson Lo也不是壞事。

新歌受歡迎如釋重負

Anson Lo最近很喜歡演戲，可以做跟自己沒關係的人，很有新鮮感。他壓力爆煲的原因，是怕令大家失望，作品質素夠不夠好，或大家期望他是什麼樣子？這些害怕，令他每次準備作品前更鞭策自己，質素上不可以退步，花費的時間和心力愈來愈大。新歌受歡迎令他如釋重負，開心大家喜歡看一個坦白的偶像。

娛樂組