新歌《Good Luck》為港人打氣 黎明：厄運不會太頑固

《Good Luck》由何丙擔任編曲及監製,林日曦包辦作曲及填詞,MV長1分23秒,畫面以天空密雲中露出曙光為題,尾聲Leon將鏡頭轉向自拍,戴着口罩向大家講聲「Good Luck」。歌詞內容「這首歌不會太勵志,志在於漆黑中講一點小事,沒陽光的一日,太難的不必堅持,已病倒先休息再試,Good luck to you,厄運不會太頑固,等候多兩秒吧,天會隨時逆轉所有錯誤,Good luck to you,苦盡甘到了又苦,黑夜清晨和正午,這種循環法則很堅固,Good luck to you,Good luck to you」。MV於YouTube上架18小時,有逾23萬點擊。

林日曦用30小時作曲填詞

林日曦繼早前為Leon舊歌《眼睛想旅行》重新填詞,成為新歌《全身想旅行》後,兩人再度合作,林日曦於社交網透露日前黎明致電給他,想要一首簡單的歌,同大家講聲Good Luck,因近期大家身心都攰,人人面對不同問題。他表示完成整首歌花不夠30小時,「呢單嘢咁快就可以發生得到,我諗得兩個可能,一係佢暗戀我;一係佢暗戀大家,咁好明顯係後者。希望大家聽完Leon呢首新歌《Good Luck》後,好快就有Luck。Good Luck to you。」

