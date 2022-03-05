On仔Anton天衡上月參演派對戲中招 「AK染疫群組」MV首播逾72萬點擊

AK與隊友Alton首度合作新歌《REBOUND》，拍攝MV相當落本，有指上月11日拍攝當天有逾百人在場，他們獲大班圈中好友支持客串演出，包括隊友楊樂文（Lokman）與陳瑞輝（Frankie）、C AllStar成員On仔、樂隊ONE PROMISE、梁祖堯、洪嘉豪、樂隊Nowhere Boys及麗英等。事後傳出有兩名工作人員確診，而On仔、ONE PROMISE成員Anton、天衡亦先後透露染疫。當時MIRROR經理人花姐（黃慧君）表示AK與Alton得知有人確診後，即時做快速測試呈陰性。

眾人近距離接觸拍狂歡場面

早前爆出「AK染疫群組」後，《REBOUND》MV前晚正式上架，AK與Alton除有舞蹈場面外，主要拍攝開派對狂歡場面，他們與眾嘉賓都營造出歡樂氣氛，有很多大堆頭鏡頭，少不了有近距離接觸。AK與Alton亦有落水及騷肌戲分。今次MV以搞笑方式談身為偶像的自我修養，以倒敘形式講述他們醉爆醒來，忘卻前一晚發生何事，慢慢倒帶才醒起開派對玩到忘形，更跳到泳池中；還穿插駕駛超級跑車的畫面，極盡視聽之娛，給樂迷驚喜。結尾彩蛋是花姐的來電，以另類形式「現身」。

AK伙Alton拍落水戲凍到震

MV於2月11日拍攝，談到落水鏡頭，Alton笑言：「自從拍攝劇集《i.SWIM》後，落水都不是什麼新鮮事，只要懷着一股勇氣，就可以解決所有問題。」AK說：「我屋企個浴缸無咁深，好難事先練習，夾硬都會解決到件事。」在疫情嚴峻的日子，AK與Alton希望瘋狂的MV情節為樂迷帶來點點歡樂、片刻忘憂。

AK與Alton在MV首播於社交網開直播，提到落水一幕，AK說凍到震，「這幕是最後一個鏡頭，是朝早6點，經過一日疲勞，又凍，落水一刻明白拍《i.SWIM》有幾辛苦，我夾不到嘴形唱」。至於租超跑拍攝，AK笑言成功「自肥」好開心，「有機會跳上去摸吓，相信沒有男仔抗拒到這種快感」。Alton表示不捨得收工，不停影相「打卡」，影到被工作人員投訴。

On仔痊癒 Anton天衡回復狀態

On仔完成居家隔離15天，現已痊癒，他每天在社交網更新康復進度，近日他分享跑步及騷肌自拍照，他說連續4日運動，慢慢上番力，腦霧開始散去。Anton之前透露狀態OK，昨日他與天衡分別更新社交網，宣傳他們拍攝的時裝品牌服裝。

娛樂組