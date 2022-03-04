【開箱】《黑仔刑警》延續韓片黑色幽默

腐敗警察一錯再錯

《黑仔刑警》中文譯名語帶雙關，「黑仔」既可貼切形容主角遭遇有多倒楣，若把戲名濃縮成為「黑警」，更能清楚了解他的角色背景。《攣情告急》法國男星馮克加斯杜比（Franck Gastambide）飾演貪污警察，故事由他為掩飾一宗致命車禍講起，然後不斷犯錯，如果這是一齣傳統警匪片，相信主角必然惡有惡報，若非罪成入獄，便是死於非命。

如先所言，《黑仔刑警》最大賣點正是它的黑色幽默風格，全片劇情走向，往往出人意表。電影一開始，重案組督察托馬因貪污而遭內部調查，加上母親病逝，本已心煩意亂，駕車趕赴醫院途中，更誤把途人巴賽羅撞斃，為了掩飾過錯，托馬心生歪念，決定毁屍滅迹。

為了處置屍體，托馬幾經折騰，以為神不知鬼不覺？突然收到神秘人來電，一語刺穿他的謊言，並吩咐他盡快交還屍體。原來神秘人正是警方毒品調查科隊長馬雷利，他跟巴賽羅秘密合作，前者把警方充公的毒品銷毀，暗地卻還原再造，交由後者轉售地下夜店圖利。說穿了，這是另一個黑警的犯罪故事。

（明天再續）