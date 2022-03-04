Disney+今年推逾20韓劇綜藝 劉在錫李光洙合作「求生」

Disney+自上年11月登陸香港後，曾推出韓劇《雪降花》、《我們的新紮學堂》及《迷網追兇》，還有綜藝節目《Running Man向前衝》，當中以《雪降花》收視最佳，穩居Disney+亞太地區熱門排行榜前五名。今年將會提供更多韓國影視娛樂內容，包括上半年推出李鍾碩與潤娥合演驚慄劇《賤口律師》，韓韶禧與朴炯植主演愛情劇《單戀原聲帶》本月上架，金材昱與鄭秀晶合演黑色浪漫喜劇《瘋狂愛上你》更率先在本月7日登場。

韓國名嘴劉在錫、《危樓深淵》李光洙與少女時代成員Yuri合作演出全新密室逃脫遊戲節目《韓星地帶：求生大作戰 》，李光洙去年離開《Running Man》令粉絲不捨，如今再跟劉在錫合作，令人期待。

至於今年稍後推出新劇《超能天賦》，講述三人發現擁有超能力的故事，由趙寅成、韓孝珠及柳承龍合演；《原罪犯》影帝崔岷植睽違24年再次拍劇《賭命為王》，徐智慧愛與尹啓相合演愛情劇《第六感之吻》昨日更首度公開咀嘴劇照。

提起Disney+，改編自真人真事的劇集《彭美與湯美》2月上架，故事講述1990年代轟動荷李活的明星春宮帶外泄事件，涉事主角正是性感女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）與鼓手丈夫湯美李（Tommy Lee）。劇集播出後，彭美拉表示不滿，揚言杯葛罷睇，昨日更宣布跟另一影視串流平台Netflix合作，為她拍攝紀錄片講出「事實真相」。

彭美拉昨日透過社交媒體展示手寫字條，宣布開拍紀錄片的消息，Netflix發言人亦證實，新片將會由彭美拉回憶過去演藝生活點滴，並公開從未曝光片段。此片將由《守護者》紀錄片導演賴恩韋特（Ryan White）執導，作品名稱及上架日期待定。

《怪盜羅蘋》遇怪盜損失257萬

提起Netflix，繼艾美獎得獎劇集《王冠》第5季早前在英國片場拍攝期間，遭人偷走價值20萬美元（約156萬港元）的古董道具後，另一法國高收視劇集《怪盜羅蘋》（Lupin）上月底亦遇劫，據綜藝網站Variety昨日報道，當時約有20名蒙面人手持煙花，闖入拍攝第3季的巴黎片場，混亂中偷走價值33萬美元（約257萬港元）的攝影器材。Netflix事後發表聲明，承認男主角奧馬斯（Omar Sy）案發時亦在現場，幸他跟工作人員均沒受傷，當地警方已接報並展開調查，暫時未有人被捕。