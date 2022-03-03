拍完烏俄戰紀錄片 辛潘徒步抵波蘭邊境

謝勒狄柏度反對烏俄自相殘殺

2013年取得俄羅斯國籍的《大鼻子情聖》法國男星謝勒狄柏度（Gerard Depardieu），跟普京是朋友，上月烏俄邊境緊張升溫之際，他在社交平台上載與普京擁抱的照片，現時已刪除。他前日接受傳媒訪問時表示，烏俄兩國是兄弟之邦，因此反對這場手足相殘的戰爭，呼籲兩國停火並談判。

環球影業兩新片俄羅斯撤檔

為了表示支持烏克蘭，繼華納電影《蝙蝠俠》、索尼《魔比煞》及迪士尼動畫《熊抱青春記》取消在俄羅斯上映後，環球影業亦加入杯葛行列，宣布原定本月24日在俄羅斯上映的動畫《壞蛋聯盟》（The Bad Guys），以及下月7日當地公映《十字衝鋒車》（Ambulance）全部撤檔，並在聲明中表示，「環球影業將暫停在俄羅斯的上映計劃，以回應烏克蘭正發生的人道危機。」

康城影展不歡迎俄國官方代表

將於5月舉行的康城影展前日亦發聲明表示，希望展現對烏克蘭人民的全力支持，「要為這種令人無法接受的情况發聲，並譴責俄羅斯及其領導人的態度」；稱除非這場侵烏戰爭能在讓烏克蘭人民滿意的條件下落幕，否則不歡迎俄羅斯的官方代表團，或與俄國政府有任何關聯者。另一方面，康城影展主辦方亦向所有冒險示威、反對侵略烏克蘭的俄羅斯人，以及挺身對抗當今政府的俄國藝術家和電影從業人員致敬。