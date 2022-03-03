跟太太結婚17年恩愛如昔 黃浩然有事即解決 免釀離婚危機

黃浩然向來給人感覺正直、老實，今次飾演反派，他覺得非常過癮和有新鮮感，不少看過此劇的觀眾，都說沒想到他有這一面。浩然稱甚少拍攝這類豪門鬥爭題材劇，對上一次已數到多年前的《名門暗戰》，今次好玩之處是可跟張智霖（Chilam）、楊茜堯及郭政鴻等好友一齊拍攝，每次群戲都拍得很開心，可謂寓工作於娛樂，「我同Chilam私下認識，但拍劇是第一次，他向來給我的感覺都是翩翩公子、很優雅，合作完更加覺得是。有他在場便有穩定軍心的作用，無論幾趕、幾大場面，他都能從容不迫應付，很值得我學習。例如我們有場在天台的兄弟決裂戲，劇本長達四五頁，但他可以令到你很輕鬆去完成，是很好的對手」。

惜完楊茜堯 跟羅子溢握手

談到劇中與楊茜堯飾演夫妻，跟對方老公羅子溢同劇，拍攝時會否特別多顧慮？浩然笑說：「我最記得同茜堯開場那幕結婚戲，我們惜完後，一起拎轉頭望到子溢，我不其然就跟他握手，感覺好似『嗱！睇嘢喇！』」浩然大爆茜堯和子溢在拍攝現場刻意零交流，原因是不想影響其他演員投入角色情緒，非常專業，「其實我和茜堯很早已合作過，私下很熟，很有默契，所以就算拍親熱戲，都不會受其他想法影響，拍攝很順利」。

對比劇中搞婚外情，浩然現實是出名專一的「愛妻號」，與太太莫家嘉結婚踏入17年。問他有何相處之道？浩然說：「其實夫妻關係和人生一樣，無論遇到任何挫折和問題，你肯去解決，件事就會有機會搞得掂，如果一直不解決，就離婚的了。慶幸我和太太在這方面的心態和方向一致，所以可以走下去。」

太太投訴不夠浪漫

浩然自嘲是超級實際型老公，超悶又不浪漫，太太多年來一直投訴，「她跟我說：『你唔係等我瓜先過你，你先去解決呀？』」。雖說如此，浩然其實也非常識做，知道太太重視節日，每到重要日子都會花盡心思。像前年二人未能一起慶祝結婚15周年，夫妻各自訂花越洋送給對方，透過視像撐枱腳，一起鋸扒飲紅酒，「別人可能會覺得有否這樣的需要，但對方透過這些細節，能感受到你對她的愛」。

是否很幸運遇到好老婆，將屋企照顧好，令他在工作上無後顧之憂？浩然一臉幸福說：「一定。我在前面打仗，她就在後面支持。其實我覺得兩個人能行咁耐，已經很幸運。（如何報答太太？）我覺得最好的報答，就是建立在時間上，以往我們一家每年至少去兩三次旅行，當時我會覺得不是很重要，但現時疫情去不到，失去了才領悟到有些事情要珍惜，例如與家人的相處時間，所以我現時不用工作或放假，主力都是陪伴太太和屋企人。」

苦惱兩子步入青春期

浩然與太太婚後育有兩子，分別是快12歲的大仔Kayden，和快9歲的Ransley。他笑稱很想與兩子如兄弟般相處，但不其然會變嚴父，「我和太太最着緊是他們的品格，所以這方面我會比較嚴厲，底線是不能無禮貌。學業方面我反而盡量不會給壓力和催谷他們，但基本功課要做足」。

談到兩子正步入青春期，浩然一臉苦惱說：「面對緊喇，他們現時有很多自己意見，但這方面交由媽咪負責。因我很易扯火，如果他們發脾氣，我驚我忍不住鬧他們，但我們玩的時候也可以玩到很癲。」

簽新公司盼有新衝擊

2014年經歷患「貝塞特氏症」的浩然稱患病期間有所反思，工作狂的他領悟要放慢腳步，將工作和家庭時間分配好，除工作外，陪伴妻兒也非常重要。談到去年6月離開效力10多年的無綫，浩然表示跟無綫的關係很好，這個地方令他成長，以及讓更多人認識他，有適合一樣可以合作。

現時簽約古天樂旗下公司的浩然，希望趁還有力氣再闖一番事業，往電影方向多作嘗試，影視雙棲發展，「說真的，拍劇都拍到有些悶，無論心態還是體力上，都感到疲倦，故希望為自己帶來新衝擊」。

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記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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