疫情持續影響製作兒童節目 ViuTV獲准豁免播放

通訊局今年2月10日接獲香港電視娛樂有限公司（ViuTV）申請豁免有關兒童節目須遵守「完全屬香港本地製作」的規定，原因2019年冠狀病毒疫情持續，影響其電視節目製作。考慮到疫情的最新發展，以及免費電視持牌機構在禁止群組聚集下面對的運作困難，通訊局決定批准有關申請。

無綫表示歡迎豁免播放

據免費電視的相關牌照條件，持牌機構須在粵語綜合頻道每日播放不少於30分鐘完全屬香港本地製作的兒童節目。無綫企業傳訊部回應《明報》，表示公司一直肩負社會責任，並以全台職藝員健康及人身安全為首要考慮，尤其兒童節目的小演員，過去疫情嚴重時，公司會主動暫停小演員的拍攝工作，以保障安全。自上月中，兒童節目《Hands Up》有員工在家自我檢測發現初陽，已即時暫停兒童組的拍攝工作，對於局方公布的措施，無綫同意及表示歡迎。

香港開電視表示《細路開電視》會如常製作播映；ViuTV發言人對通訊局的公布表示節目暫時沒有變動，至於兒童節目《快樂童盟》是否暫停，ViuTV沒有回覆。

娛樂組