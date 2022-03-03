After Class成員推舉炎明熹做隊長

隊員關係和諧不鬧交

談到After Class隊名由來，她們透露是經理人改的，因為成日要等她們放學才能聚在一起。至於隊長一職，Windy稱雖然官方無講，但她們私下覺得應由Gigi擔任。Gigi說：「4個成員各自有擅長之處，所以大家都是隊長，Yumi擅長跳舞，她是跳舞方面的隊長。」

問到誰是隊中「顏值」代表？她們笑稱大家都是。Chantel表示成員間關係和諧，聚在一起會很嘈吵，但絕不鬧交，大家非常friend。談到她和Yumi給人感覺較熱情，兩人笑稱因大家都是癲癲哋。她們期待After Class將來推出多些不同風格的歌曲，讓大家見到她們更多的可能性，並希望可舉行演唱會。

記者：陳釗