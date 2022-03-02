【開箱】《神隱任務》 萬能英雄變身小鎮神探

退伍軍人捲入兇殺案

《神隱任務》講述退伍軍人Jack Reacher乘搭灰狗巴士到喬治亞州小鎮馬格瑞夫，甫抵埗便涉嫌謀殺被捕。他敏銳的觀察力及不凡身手，給警察隊長Oscar及女警Roscoe留下深刻印象。不過澄實清白的Jack，依然跟承認謀殺的銀行家Paul被關進當地監獄。獄警Spivey故意把兩人送進龍蛇混雜的牢房，Paul被囚犯狙擊，幸得Jack保護。Paul其後向Jack承認，捲入龐大犯罪集團勾當，被迫頂替殺人罪。Paul獲釋後失蹤；Jack到警署，從Oscar和Roscoe調查的新案件中，發現死者是他多年沒見面的兄長Joe。Jack誓言抽出真兇。此時小鎮馬格瑞夫出現第3宗命案，警察局長Ed和太太陳屍住所，前者更全裸被釘在牆上，連睾丸也被割下消失無蹤。Jack想起獄中Paul曾說若自己不就範，會遭報復殘殺，方式一如局長Ed的死狀，後者可能亦牽涉與Paul有關的未名罪案。為了查明Paul何以在獄中成為被襲擊目標，Jack約見獄警Spivey，卻被兩名南美前軍人襲擊。其後接到Joe在國土安全部特勤局同事Molly來電，才知道Joe到小鎮馬格瑞夫是要執行特別任務，調查大型偽鈔案，Jack因此認定年前忽然來到鎮上投資的大富豪Kliner很可疑；鎮長Grover在Ed死後自封為新任警察局長，阻礙Oscar與Roscoe調查兇案，Jack認為Grover跟部分警員，亦有貪腐嫌疑。

小說改編 角色文武兼備

如果看過《烈探狙擊》，就知道湯告魯斯扮演的Jack Reacher恍如完美男神，曾在伊拉克服役，武功高強，開槍百發百中，駕駛技術一流，文武兼備的他，更過目不忘、料事如神。不過湯告魯斯身形不高，若要對抗高大健碩對手，似乎欠缺說服力；反而劇集《神隱任務》邀請拍過《夏威夷探案》及《忍者龜 : 變種新任務》的艾倫里治遜（Alan Ritchson）扮演Jack Reacher，可能更符合原著的描述。身高6呎2吋的艾倫四肢發達，單是一雙麒麟臂已比很多女人的大腿還要粗壯；他渾身肌肉，也貼近阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、積遜莫瑪（Jason Momoa）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）等荷李活大隻佬典型。劇中他幾乎從未打輸過，尤其在監獄的一幕戲，以寡敵眾，所有兇猛囚犯最後全癱軟在地，實在誇張。

打得之外，艾倫扮演的Jack Reacher亦堪稱神探，初會Oscar，望兩眼已知他在戒煙，而且正與太太仳離；聽到法醫說在警察局長Ed的屍身找不到睾丸，Jack即告訴他解剖後會在腹中尋回。看頭3集已發現，Jack所到之處，沒有解決不了的案件。

《神隱任務》改編自Lee Child《Jack Reacher》系列的處男小說《Killing Floor》，所以除了關於Jack Reacher有多神勇的描述外，亦提及他的背景，跟哥哥Joe生於軍人家庭，不時遷移，而且兄弟倆自幼抱打不平。他跟女警Roscoe有感情線，拍得輕巧浪漫，調節了連場動作與緊張氣氛。對於警察隊長Oscar的個性和背景，也預留了篇幅，提及他名校畢業，在波士頓工作近20年，卻忽然調職南方偏遠小鎮。編劇用心經營各個角色，不止側重於動作和查案場面。難怪影視評論網站爛番茄及影視資料網IMDB，《神》劇均有七成以上的好評。