《超時空亞當計劃》首映 「狼人」撐「死侍」

【明報專訊】「死侍」賴恩雷諾士（ Ryan Reynolds）主演的《超時空亞當計劃》（The Adam Project），本月11日在影視串流平台Netflix上架，前晚在紐約舉行首映禮。有份演出的賴恩雷諾士、「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）、《薄荷殺姬》珍妮花嘉納（Jennifer Garner）、《阿凡達》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）及導演桑里維（Shawn Levy）外，賴恩的太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）亦性感現身，連「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）亦有到場。曉治積曼主演的音樂劇上月在紐約首演，當時賴恩夫婦亦拍拖到場，所以曉治積曼今次可說是禮尚往來。《超時空亞當計劃》講述一名男子為了父親而穿越時空回到過去，求助13歲的自己。馬克路法奴跟賴恩雷諾士片中飾演父子。