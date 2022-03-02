成三棲風頭躉壓力爆煲 新歌剖白內心 盧瀚霆自揭真實一面

記者：陳釗

去年兩首單曲《不可愛教主》和《Megahit》的網上點擊率均衝破千萬，Anson Lo直認在製作新歌時有壓力，但壓力與點擊率完全無關，在乎的是歌曲品質，他希望每次都能帶給樂迷一些新元素，無論歌種和風格都盡量不想重複，這是他一直堅持的。

教主都有不修邊幅一面

Anson Lo新歌《Mr. Stranger》大玩暗黑風格，配合吸血鬼主題，向大家剖白他的心世界，自爆去年底有段時間壓力爆煲，總是擔心達不到大家的期望，為「Anson Lo」作出很多假設，既定了他的形象，無論事業上，還是其性格，怕外界覺得Anson Lo只是適合做某種風格，令他每次想接觸新事物時，都會憂慮究竟大家會否接受不到。

備受困擾感憂慮的Anson Lo，特意找填詞人幫手，希望將這個感覺透過歌詞抒發出來，「當中會揭開大家未見過Anson Lo的一些面向，例如比較放鬆、懶惰的時候，又或者不修邊幅、污糟的時候等，這些每個人都會有」。新歌除讓他抒發情緒外，舞蹈結構比以往複雜和困難，但跳時感覺很爽，因可將他狂放的一面融入其中。

出歌時間與隊友Jeremy（李駿傑）相近，擔不擔心外界會比較？Anson Lo表示不擔心，MIRROR成員每次都是這樣輪流出歌，相信大家已習慣這個模式，每名成員Solo的作品都有不同風格，反而開心短時間內，MIRROR身為一個團隊都可以推出不同風格的歌曲給大家聽。

盼MIRROR登上MAMA舞台

去年歌影視三棲成績亮麗的Anson Lo，在音樂上除兩首單曲的網上點擊率衝破千萬外，更在韓國MAMA頒獎禮榮獲最佳亞洲新人獎（華語地區）。他承認是很大的榮幸，這輩子發夢都沒想過，記得出道時，MIRROR成員傾偈時，常說如果有日可以上到MAMA舞台唱歌就好了，現在感覺離大家傾過的這個話題好像近了一步，「這個獎對我是很大的支持，因一直以來身邊有很多人話我跳唱好像不是太好，但《Megahit》這首歌影響到很多人，大家聽完都很開心，還要攞到這個獎，令我覺得應該繼續堅持自己想做的事情。」並盼與11個兄弟一齊登上MAMA舞台。

影視方面，Anson Lo去年不但初嘗當電影男主角滋味，主演的劇集港版《大叔的愛》入屋得到觀眾喜愛，憑凌少牧一角膺民選視帝。這是他意料之外，拍攝《大》時從未想過會有那麼大迴響，更無想到要得到什麼認同，有那麼多人喜歡看已經是超出團隊的預期，「今年都有些戲洽談中，上個月完成了一套題材有少少懸疑及驚嚇的電影，今次角色與以往不同，會有些精神上的創傷，情緒上比較沉重，是一個新嘗試」。

演戲助唱歌更投入

演戲和唱歌跳舞給予Anson Lo完全不同的滿足感，「演戲的滿足感是來自在拍攝的一兩個月時間裏，成功說服自己，活出第二個人的人生。在舞台唱歌跳舞，當刻的自信能讓觀眾見到，加上觀眾的反應，那種滿足感是很直接的」。他認同演戲對唱歌代入情緒有幫助，並在努力學習中。問到會否上堂進修演技？Anson Lo透露去年有上堂，奈何近半年都無時間，所以只能靠「實戰」邊做邊學，向一起拍攝的前輩演員偷師。

此外，神徒最擔心教主的聲帶和腰傷問題，Anson Lo稱聲帶問題已康復得七七八八，還叫大家聽《Mr. Stranger》時千祈不要以為他聲帶有問題，因監製想他呈現出撕裂和憤怒的感覺，故特意以沙啞和低沉的聲線去演繹，希望大家不要被嚇倒。至於腰傷已逐漸康復，因一直要工作，跳舞時又會扭動，所以需要一點時間。

談到「私追」問題，雖然MIRROR成員多次出聲反對，但似乎未奏效，甚至影響工作。Anson Lo有從報道留意到，並說現時多人聚集，其實是很不安全，影響自身安全外，甚至會影響家人，這不是MIRROR想見到的，希望大家盡量留家抗疫，待疫情緩和，再在活動上跟大家見面。

服裝：Marc Jacobs, Giuseppe Zanotti

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny ku @CHIC Private I Salon

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com