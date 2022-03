英皇電影釋出最新海報,滿臉鬍鬚的劉青雲坐在正中,背後的牆上、寫字枱甚至紙皮,都寫滿查案細節,當中寫上德國哲學家尼采在《善惡的彼岸︰一個未來哲學的序曲》(Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future)的名句︰「 與怪物戰鬥,小心自己成為怪物」。

三方「神探」為正義大戰

《神探大戰》講述香港接連出現多宗殘忍至極的兇殺案,死者全是逍遙法外的嫌疑犯,兇手自稱「神探」,以私刑執法。警方立即傾盡隊中的神探,成立專案組迎戰。精神病患者李俊(劉青雲飾)發病前是警隊的王牌,當年外號就是「神探」,如今淪落街頭。李俊為了證明自己不是瘋子是神探,加入戰團,跳進狂徒的佈局,必須跟時間競賽,破盡舊案新案,才能將殺人「神探」緝拿歸案。三方「神探」都為了自己的正義展開大戰。

娛樂組