為《聲夢》師弟妹打氣 炎明熹姚焯菲到「特訓營」揀心水

梁栩寧張嘉倩被讚高「顏值」

梁栩寧（Haily）與張嘉悅（Nicole）是「顏值」代表，Haily被網友指貌似糖妹（黃山怡），樣子甜美又有文青feel，擅長彈古箏及畫國畫。手長腳長兼樣子標致的Nicole，是應屆入圍港姐張嘉倩妹妹，曾在國際模特兒比賽奪冠，Nicole與姐姐有同樣目標，「我10年後都想參加香港小姐」。

分組特訓前，18名入圍者先通過第一關「盲聽」測試，各人按製作組要求獻唱不屬於自己年代的歌曲，面對5名「盲聽監考官」黃翊、關心妍、胡鴻鈞、吳若希及糖妹的點評及評分。關心妍、吳若希及糖妹被聲音仍十分稚氣的張靖風（Luffy）逗得大笑。最終大熱門Aster殺入盲聽測試三甲，另外入圍是繆昀希（Charlotte）與黃可琳（Isabel）。

娛樂組