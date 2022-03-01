老婆Joey公開錄音對話 揭梅啟明向病榻梅媽索錢

梅啟明與太太Joey育有一子，他去年爆出有婚外情，新歡是泰籍女子。前日梅啟明開完記者會後，Joey不值丈夫所為，向傳媒提供3段錄音爆梅啟明貪錢。第一段錄音是2月25日梅啟明問身在醫院的梅媽要錢，梅媽稱疫情嚴重要打針，叫對方不要騷擾她，梅啟明稱帶兒子探她，梅媽要求不要帶孫仔到醫院。

借太太兒子錢唔還

第二及第三段錄音都是梅啟明與Joey的對話，Joey表明想跟梅啟明離婚，這樣他便可以與泰妹結婚。Joey稱梅啟明對兒子傷害好深，爆梅啟明問她及兒子合共借了7000元，並催對方還錢，還說泰妹好有錢，叫梅啟明問泰妹攞，然後對梅啟明說：「窮過鬼唔好學人玩女人。」梅啟明此時說問母親攞到錢便還。Joey忍不住說：「你阿媽99歲都唔放過，要去醫院逼佢攞錢，有冇咁賤呀？」梅啟明答：「嗰啲我應分攞嘅。」Joey向傳媒表示兒子沒有答應去醫院，而且頸痛很久，母子回港數月，梅啟明都沒有好好關心過兒子。

娛樂組