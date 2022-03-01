超市貨架食品被清空 森美嘆「盲搶炎」 籲港人定啲

七仙羽落區派快測包

市面的快速抗原測試包同樣被搶購，七仙羽為幫助低收入人士，免奔波搶購之苦，她自掏腰包購買3000盒「新型冠狀病毒抗原快速測試劑」，加上該品牌加碼捐出3000盒，派贈基層市民。日前七仙羽身體力行，向深水埗街坊派發快速測試劑，她說：「今次疫情，我大約布施了一個廣告費的收入，用作購買抗疫用品，幫助貧苦大眾，希望大家都健康。我亦養成每日檢測的習慣，一旦發現有病就盡快隔離、吃藥，當每個人都健康，整個社區便會健康，全香港市民都會健康，很快便可恢復秩序。」七仙羽又透露工作方面未有太大影響，每日繼續拍節目，但廣告及舞台工作就取消了，幸她思想一向較正面，工作推遲便當休息，找其他事做，例如多做慈善工作幫助別人，絕不會浪費時間。

娛樂組