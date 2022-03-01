【開箱】《生活割離術》 公私分明 失憶療傷真的好？

實力派參演

《生活割離術》講述Lumon企業某部門員工自願接受記憶割離手術，能把工作和私生活分開，Mark是其中之一參與者，跟同事多年來合作愉快；某日舊同事Petey出現在家門外，Mark展開追查真相之旅，到底這項名為severance的記憶割離手術，為一眾同事及整個企業隱藏了多少秘密？除了扮演Mark的《發夢王大歷險》亞當史葛（Adam Scott）外，身為導演的賓史迪拿邀請了《才子夢驚魂》尊圖多路（John Turturro）、《獵鹿者》基斯杜化華堅（Christopher Walken），以及《我們都是這樣長大的》柏翠茜雅格（Patricia Arquette）等實力派演員參演。

此劇有種黑色幽默和詭異氣氛；甫開場OL打扮的女子躺在似是會議室的桌上，醒來後有陌生聲音稱有幾個問題要她回答，幾個問題其實相當簡單，包括「你叫什麽名字」、「你媽媽的眼睛是什麽顏色」等，該女子卻一臉茫然，只說「不知道」，怎料這是正確答案。這女子名叫Helly，新入職，問她問題的聲音來自剛晉升部門主管的Mark。Helly一心要離開會議室，只想逃跑，卻找不到出路。Mark其後解釋，她是自願接受記憶割離手術，而且下班後不會記起辦公室發生的任何事，在辦公室也不會想起私生活，公私兩面劃清界線。Helly以為自己墮進騙局，急欲離開，不斷衝向各個出口，但依然回到辦公室原地。她拒絕相信Mark所言，直到播放了她自願接受手術的片段，才繼續上班。不過至今播出3集，Helly依然鍥而不捨嘗試各種方法表達辭職意願。

第2季月中開鏡

劇中各個角色似乎都隱藏了不同秘密；Mark上班前會在車內哭到兩眼通紅，原來他之前是歷史教授，經歷喪妻之痛，因此自願接受手術就是想起碼在職的8小時可忘掉傷痛？Mark下班後卻似乎繼續擁護Lumon企業的一套價值，某次妹妹安排他跟女子約會，途中遇到一群年輕人派發宣傳單張，批評Lumon的記憶分離手術，讓很多人受害，Mark忍不住與他們爭論。直到舊同事Petey出現，稱有人幫他做了復原手術，記憶逐漸浮現，Mark才開始反思及想查出真相。另外老闆Harmony會化身Selvig太太住在Mark隔壁，一直監視他的一舉一動，為什麽對他「另眼相看」？連串疑團相信會在餘下6集解開，不過4月8日播出的未必是結局，因為早前已宣布《生活割離術》第2季將於本月中開鏡，首季結尾必定要為下季鋪路。