辛潘譴責普京鑄大錯 「死侍」賴恩捐款助烏克蘭難民

上周四（24日）當俄羅斯總統普京下令展開「特別軍事行動」入侵烏克蘭，現年61歲的辛潘亦身在當地，據報他去年11月已飛抵烏克蘭為拍攝紀錄片做準備，現留在基輔以影像記錄當前發生的一切。辛潘前日發聲明形容這次戰爭是很殘暴的錯誤，烏克蘭人正面對可怕的境况，「這已造成殘暴的錯誤，奪走性命，生靈塗炭；如果他不讓步，我相信普京先生（俄羅斯總統）將會對全人類做出最可怕的錯誤。澤連斯基總統與烏克蘭人民已成為勇氣與原則的象徵，他們是擁抱民主夢想的先頭部隊，若讓他們孤軍作戰，我們將失去美國的靈魂」。

哈里王子籲關注烏克蘭

「死侍」賴恩雷諾士和太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）則與聯合國難民署合作；賴恩在社交網發帖稱48小時內，無數烏克蘭人被迫逃離家園，他們需要受保護，呼籲大衆捐款給聯合國難民署，每捐贈1美元，他倆會捐出同等金額善款，上限為100萬美元（約780萬港元），藉此鼓勵更多人慷慨解囊。

NAACP前晚舉行頒獎禮，英國哈里王子與梅根夫婦獲頒總統獎，表揚兩人在公共服務方面的特別成就，過往得此獎的包括拳王阿里、曾任美國國務卿的鮑威爾和賴斯、NBA球星勒邦占士，以及女歌手Rihanna等。哈里王子致謝時除多謝非裔社區外，又特別提到飽受戰火蹂躪的烏克蘭人，稱他們需要全球的支持。

美國長壽綜藝節目《周末夜現場》開場時邀請了紐約的烏克蘭合唱團亮相，他們穿上民族服裝獻唱聖歌《Prayer for Ukraine》，以歌聲向烏克蘭人民致敬，唱畢後鏡頭聚焦合唱團前的桌上，燃點白色蠟燭砌成烏克蘭首都「基輔」（Kyiv）的字樣。

另一方面，在荷李活發展的女星中，《生化危機》美娜祖華域（Milla Jovovich）和《賤熊30》美拉古妮絲（Mila Kunis）都是蘇聯時代在烏克蘭出生，童年時移民美國，前者在社交網撰文稱對家鄉受襲擊感痛心；美拉的丈夫、《喬布斯》阿斯頓古查（Ashton Kutcher）在社交網留言，「我與烏克蘭站在一起」，以示支持太太的故鄉。