王力宏婚變啟發開騷談愛情觀 張寶華對愛人扮naive 樂做簡單女人

【明報專訊】曾被封「新聞之花」的有線前主播張寶華經廿年蛻變,瓣數多多,放下新聞工作,迎來各種新挑戰,3月再度舉行網上直播Talk show Part 2 《Don’t Judge a Book by its Cover》,與老友Ben Sir(歐陽偉豪)大談愛情觀。當年向時任國家主席江澤民問及北京是否欽點特首董建華連任,被對方怒斥「Too simple, sometimes naive」成名,張寶華稱至今心態依然simple,難得簡單,可以繼續做一個simple的人,是一件開心事,可以naive亦是一件好事,「對住愛人可以扮naive,千祈唔好真naive」。