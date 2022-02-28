梅媽登報脫離母子關係 質疑侄兒操縱 梅啟明報警備案

稱梅媽未給過年利市

梅啟明表示日前與仍在醫院休養的梅媽通電後，始知脫離母子關係的聲明是由梅媽的私人助理兼護士鄭姑娘代發，一再追問下，她供稱是侄兒梅柏麟主使。梅啟明前晚當面質問侄兒，只獲答覆要與鄭姑娘當面對質。梅啟明稱每月獲25萬的梅媽，拒付他每月2萬元生活費，過年也沒給他利市，亦未能入醫院探梅媽，他懷疑是侄兒在背後操縱，「侄仔和他女友常在醫院出入，而我未能探阿媽，沒有見面，只靠電話聯絡。阿媽剛打第一針疫苗，說有點驚和不舒服。阿媽確有說過『脫離母子關係』，但只是一時激氣才講，沒真的去做」。是否已原諒你？「老人家朝早鬧完，下晝就無事」。有否勸你放棄打官司就原諒你？「官司的事可以慢慢傾，等她出院先，未知幾時可以出院，她也不知我已報警」。

梅啟明稱要揪出幕後黑手，否則追究到底，已要求醫院翻查連日探訪者出入紀錄，若不受理會投訴及興訟。問梅啟明會否與侄兒平心靜氣傾？他說：「不會傾，他向來無大無細，不放我在眼內，連我兒子叫他也不瞅睬。他對梅媽怎樣我不知，只知他40幾歲人，都要梅媽手撕雞肉給他，對他百分百好，當是仔一樣。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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