首度亮相台灣音樂頒獎禮 Edan邱鋒澤隔空合唱

Edan在社交平台分享演出片段，留言表示做夢也沒想過能出現在台灣的音樂頒獎禮，感到非常榮幸；也感激讓他和邱鋒澤終能「同台」出現，聽到自己名字都起雞皮疙瘩。他又恭喜及感謝邱鋒澤，「你在音樂上的才華和能力真的驚艷到我了，真的很想跟你好好學習，祝你今年繼續做更多不同風格的作品，也希望大家能夠留意更多你的音樂！同時也要感謝上天讓我認識到你，才促使了我們的合作，也造就了這一次的表演。緣分這樣東西真的很有趣呢，希望我們能夠快點碰面，來一次真真正正面對面的合唱！我還要上《娛樂百分百》跟你玩狼人殺！期待這天的來臨喔！」邱鋒澤形容表演過程彷彿感覺到Edan就在旁邊，第一次嘗試這樣的表演方式感覺特別，並留言回應Edan，「你的文字看了好感動！真的好開心能認識你，我們的緣分才剛開始，相信未來還有很多有趣的事情等着我們！」

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com