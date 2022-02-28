曾交代後事 骨灰撒海 張偉文轉差吸氧 醫生稱不樂觀

現年69歲的張偉文，近年在護老院居住，方便有人照顧。早前院舍爆疫，張偉文確診後送院，至昨天留院9日，方俊每日也致電醫院問情况。他說：「每日也是護士告訴我有關偉文的治療情况，沒有機會接觸醫生。終於接到醫生電話，就是壞消息；醫生說交代有關偉文的進展，稱情况不樂觀，他入院多日也未退燒，肺部一邊變花，血液含氧量低，要用4度氧氣機幫助呼吸，並用類固醇治療。」

監護人方俊每日致電醫院

方俊引述醫生表示，長期病患與長者患肺炎，病况會突然變差，要用機器維持生命，醫生不建議令病人更痛苦，患者家人要有最壞的心理準備。方俊接到醫生電話更憂心，稱最壞的消息也要接受，自己不能崩潰，仍有很多事要處理。方俊表示護士相告張偉文現時清醒，但他們一直未能聯絡，目前醫院的情况也沒可能給他安排跟張偉文視像通話。他稱每日由朝到晚致電醫院，每次都叫他留問題，但每次也沒回覆；他也明白醫護工作繁重，但身為偉文的監護人，不能不擔心。

情如父子 盼大步檻過

張偉文入院前有沒有事情要交帶？方俊表示之前偉文在護老院，兩人也很久沒見面，但早年偉文仍健康時曾提及有關身後事的意願。方俊稱張偉文不信拜神，說過將來也不需什麽儀式，就把骨灰撒落海。方俊自言當時未成為張偉文的法定監護人，張偉文也擔心有事時會否有人出來指手劃腳，所以簽了同意書交給方俊；方俊現在是其監護人，一切也較易處理。

方俊跟張偉文認識30年情如父子，他表示很多朋友也關心張偉文的情况，自己很無助，只能等待醫院消息，他當然希望接到好消息，張偉文可以大步檻過。

兩次腰椎大手術後不良於行

張偉文去年12月舉行演唱會時仍狀態很好，原本上月也有兩場演出，因疫情而延期。張偉文曾在內地居住，2016與2018年先後做了兩次腰椎大手術，之後雙腳乏力，出入要以輪椅代步，但未影響到他唱歌。由於他獨自生活乏人照顧，幾年前從內地返港，並入住護老院。張偉文過往體重逾200磅，身形更成為其標誌，但前年因糖尿病而暴瘦，最輕時只有140磅。他由護老院坐輪椅外出，被途人認出並拍照，瘦到現「筷子腳」的照片在網上瘋傳，令人擔心其健康。後來情况改善，繼續在電視演出，又亮相網上演唱會，被讚保持「靚聲王」之譽。

現年69歲稱唔怕死 只要死得唔辛苦

張偉文年前接受傳媒訪問提及死亡，「死，唔怕，只要死得唔辛苦，千祈唔好死得好辛苦，冇問題嘅，個個人都會死，呢啲我唔係好着緊，我着緊活得好就得」。

娛樂組