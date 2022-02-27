【開箱】《馬克白》 莎劇經典重拍 丹素華盛頓再問鼎影帝

多次拍成電影

《馬克白》是莎士比亞筆下四大悲劇之一，講述蘇格蘭領主馬克白相信了女巫預言，自己會成為下一任蘇格蘭國王，加上妻子背後慫恿，終於趁國王鄧肯到他的城堡作客時落手弒君奪權。馬克白成為國王後，罪咎揮之不去，處處猜忌，並不斷剷除異己，終於悲劇收場。

《馬克白》既是莎劇經典，不計舞台劇，也搬上大銀幕多次，比較著名的有《大國民》奧遜威爾斯（Orson Welles）自導自演的《金殿逃龍》，《鋼琴戰曲》導演波蘭斯基（Roman Polanski）1970年代亦拍成《浴血金鑾殿》。「高安兄弟」在荷李活享負盛名，祖高安今次撇下弟弟伊頓高安（Ethan Coen），單槍上陣，而且《馬克白》也不是高安兄弟拍慣的類型。據美媒報道，祖高安太太法蘭西絲麥杜文之前在三藩市演出過舞台劇版《馬克白》意猶未盡，游說丈夫執導電影。法蘭西絲視這拍攝計劃為傳承莎劇給下一代，像找來新一代演員如《狂舞紐約》哥利賀堅斯（Corey Hawkins）飾演佔戲頗重的麥克德夫，法蘭西絲說：「不是要讚自己，但我們仨（她、祖高安、丹素華盛頓）都獨當一面；始終熟能生巧，所以我們應給年輕一輩示範，而丹素是其中一個最好的演員。」

丹素華盛頓在訪問中亦笑言，會接拍《馬克白》全因三個偉人：「高安、麥杜文和莎士比亞。」自30年前的《抱得有情郎》後，來到《馬克白》他才再度在大銀幕演出莎士比亞的劇本。不過丹素稱埋位前都沒有參考過奧遜威爾斯或伊恩麥基倫（Ian McKellen）的演出。這次憑《馬克白》他第九度競逐奧斯卡的演技獎項，之前除了憑《邊緣特訓》稱帝，亦以《光榮》贏過最佳男配角獎，是首名兩膺金像獎的黑人演員。但丹素表示曾有後輩演員向他表示，「當時看你在《Malcolm X》與《黑罪風雲》的演出都未能得獎，我們更加沒指望了」。其實丹素憑該兩片先後在柏林影展稱帝，只是在荷李活要等到2002年才以《邊緣特訓》在奧斯卡贏得最佳男主角殊榮。對於憑《Malcolm X》提名的一屆，最終敗在《女人香》阿爾柏仙奴（Al Pacino）手下，丹素了解狀况，也看得很開，「1970年代，阿爾柏仙奴早就應該得獎（憑兩集《教父》及《黃金萬両》等片入圍）；《女人香》是他第八度提名，阿爾柏仙奴怎可能八度爭獎俱落敗？」

黑白攝影 布置簡單

丹素華盛頓能否憑《馬克白》在奧斯卡再度稱帝，要到下月底才揭曉，不過片中他演繹野心勃勃又很多內心掙扎的馬克白，在行內贏得不少掌聲，除了奧斯卡，先後入圍角逐金球獎和演員公會最佳男主角。《馬克白》在製作方面，導演祖高安維持莎士比亞原著架構，改動不大，但選擇了黑白攝影，而且佈置十分簡約，可說把流動的舞台搬了上大銀幕，帶來一次新鮮的視覺體驗，可惜在電腦屏幕欣賞，難免大打折扣。

其實除了丹素華盛頓，扮演女巫的嘉芙蓮亨達（Kathryn Hunter），「麥克德夫」哥利賀堅斯，以及飾演麥克德夫太太的莫西絲恩格林（Moses Ingram），都有突出表現。尤其是嘉芙蓮亨達，不論造型、說對白到肢體動作，都一看難忘；莫西絲演出經驗不多，曾於《后翼棄兵》扮演女主角安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）在孤兒院的好友，在《麥克白》戲分很少，依然可搶焦點，這名字值得留意。