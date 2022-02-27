借俄軍入侵烏克蘭宣傳《和平使者》 約翰辛納遭網民炮轟

約翰辛納主演的《和平使者》（Peacemaker）是DC超級英雄片《自殺特攻》的外傳劇集，上月13日在影視串流平台HBO Max首播，日前播出第8集結局，「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）和「閃電俠」艾薩米勒（Ezra Miller）客串，刺激收視急升，刷新HBO Max原創劇單日最高收看紀錄，隨即宣布開拍第2季。

《和平使者》成績好，男主角約翰辛納依然肉緊宣傳，卻爆發公關災難。他日前在社交平台留言稱現在若能召喚劇中的超能力，正是大派用場的好時機，又標籤了劇名《和平使者》，結果觸怒大批網民，留言指摘他，「為了成為熱門話題，標籤自己的劇集真是好時機？太過麻木不仁了，你不覺得嗎？」另一網民表示，「永遠沒適當時機說這些，尤其現在」。不少網民認為以烏克蘭被俄羅斯入侵來宣傳新劇，實欠尊重。

希丹為女兒Kaya報平安

美劇《Heroes》女星希丹柏妮蒂亞2014年為烏克蘭拳擊手未婚夫Wladimir Klitschko誕下女兒Kaya，兩人分手後，現年7歲的Kaya大部分時間跟隨父親生活。俄羅斯入侵烏克蘭後，希丹前日在社交網撰文澄清，女兒並非身在烏克蘭，目前安全；她在文中指斥俄羅斯總統普京可恥，肆意踐踏他人自由的權利，認為俄軍入侵烏克蘭是很可怕的信息，「我親眼目睹烏克蘭人民為獨立而奮鬥，而且多年來一直很愛國」。

大衛連治斥普京會自作自受

《象人》導演大衛連治（David Lynch）雖久未有新片面世，卻在YouTube主持節目保持跟粉絲交流；他前日就拍片譴責普京，「普京先生，你播下死亡和破壞的種子，都是你的責任，烏克蘭人沒攻擊你的國家，但你入侵烏克蘭，所有的死亡與破壞最終會回去找你」。

歐洲廣播聯盟禁俄羅斯初賽

另一方面，負責主辦歐洲歌唱比賽的歐洲廣播聯盟前日發表聲明，稱為免名譽掃地，今年5月在意大利舉行的第66屆歐洲歌唱比賽，將禁止俄羅斯的歌手參與，並聲稱這是諮詢了大部分歐洲廣播聯盟的成員所得出的決定。