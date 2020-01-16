花姐揀柳應廷入MIRROR感自豪

被梁朝偉電暈

自認是「外貌協會」的花姐表示心目中萬人迷是梁朝偉、金城武及張國榮，當中如要揀一個追星，唯一會揀梁朝偉，因對方實在太靚仔，雙眼迷人得被電到毛管戙，雖然見過對方，但從不敢邀合照。

花姐談到揀選MIRROR十二子，最令她感自豪是揀了柳應廷（Jer）入團，因對方當時形象很樣衰，但她認為MIRROR一定要有唱得之人，覺得Jer是必定人選，不理反對聲音，堅持簽對方。問成員中誰一看就覺得是可造之才？她說：「好明顯姜濤由面試一入來，就知道是他，sharp到爆，心想ViuTV點解咁好彩，當時不敢說他一定會紅，但一定很適合做這行。」

揀193當情人

之後三人於MIRROR與ERROR中選出當丈夫、男友及情夫的人選。花姐表示當經理人後已對男人無晒興趣，身為經理人這樣做亦十分尷尬，覺得件事好亂倫，不過如硬要選就選阿Dee（何啟華）當丈夫，Lokman（楊樂文）和AK（江生）當男友，193（郭嘉駿）當情夫。她笑說：「193是個很有情趣的人，唯一不好是不能帶他去『偷食』，因他太高，很難收埋。」

記者：林祖傑