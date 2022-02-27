新歌MV上架一日逾80萬點擊 Anson Lo與蛇對戲慶幸無被咬

Anson Lo日前預告新歌《Mr. Stranger》MV是吸血鬼主題，讓「神徒」相當期待。前晚9時有逾2.2萬人等候看MV首播，Anson Lo轉發MIRROR官方社交網解釋出現技術問題，他留言安撫「I'm waiting with you all」。約個多小時後，MV正式上架，至昨晚10時，點擊觀看次數逾80萬。

曾壓力爆煲鑽牛角尖

《Mr. Stranger》是Anson Lo今年推出首支跳唱單曲，剖白內心世界，讓歌迷可深入了解他。他曾試過壓力爆煲，甚至不知不覺鑽牛角尖，他說：「我好驚做不到大家期望的Anson Lo，擔心將來嘗試不同形象、面向，甚或揭露我鮮為人知一面時，大家會否接受？」他藉着新歌唱出撕開自身鮮為人知的一面時，要如何擁抱自身不一樣的美。

為帶出歌曲《Mr. Stranger》內容，Anson Lo在MV扮演參與儀式後成為吸血鬼的上班族。經歷內心掙扎，至擁抱這個新身分的過程。Anson Lo戴上紅色隱形眼鏡配合吸血鬼的造型。他表示上網搵資料，吸血鬼的眼普遍是紅、黃或者白色，他較鍾意紅色，而這副紅色隱形眼鏡除了較平時在舞台上戴的顏色不同外，還硬好多，似護目鏡，雖然不太舒服，但為拍MV頂幾小時都OK。

化身吸血鬼 讚小妹妹可愛

Anson Lo更要挑戰與蛇及小朋友對戲，「人生第一次與蛇合作，摸佢時無想像中咁滑，似梳化、銀包的質地。其實不危險，但要過心理關口，因蛇的主人稱第一次帶條蛇返屋企時被咬，我心想連主人都咬，我應該都走唔甩，但好彩蛇仔好乖」。

談到在MV中要拯救小妹妹，Anson Lo說：「她好怕醜，但一停機，她會突然走來攬住我。平時她盡量保持好高傲姿態，有時又忍不住展現熱情一面，好可愛。她表現好落力，盡力聽從每個指示。」

頻頻NG 拍足25小時

《Mr. Stranger》風格黑暗節奏澎湃，MV少不了跳舞部分，與舞蹈員互動更多。Anson Lo服裝則十分貼身，其中一套要戴腰封，他笑言：「不可以食太多，一個月後不知件衫是否還著得落！」為營造吸血鬼的姿態，他拍攝時一度擔心服裝走位，需要頻頻NG，整個MV最終用了25小時才完成。

感受到粉絲滿滿的愛

Anson Lo緊張粉絲對新歌的評價，前晚在社交網留言︰「剛剛在YouTube留言區看到對劇情很多很有趣和很有啟發的分析，也感受到你們滿滿的愛。明（昨）早起牀工作前會繼續看留言，一天後再用千字文告訴你們我的感受，以及我構思這個MV劇情的角度。希望你們喜歡這一次的作品。」

娛樂組

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