放完悠長假期復工 江海迦：我無跪地嚎哭

娛樂組

江海迦（AGA）昨日復工接受商台《叱咤樂壇》訪問，宣傳新歌《Tomorrow》，她戴口罩現身，精神及心情甚佳。AGA表示放了一個悠長假期，陪家人外，家中還多了一隻小狗新成員，過得好充實。

承認心情百感交集

被問到有傳她當日得知未能如期開演唱會時，不開心得跪地嚎哭？她聞言笑說：「呢啲演舞台劇先會有。雖然我想開騷，但疫情嚴重，會替身邊人的健康擔心，希望大家可以回復正常生活。我當日心情有少少百感交集，因團隊做了好多準備工夫，亦不知等到何時可以再開，不過我無跪喺度喊。」

歌迷支持是最大推動力

對於很多歌迷表示不會退票等待她開騷。她感謝支持，說現在出街好多人叫她加油，對她而言是最大的推動力，就算暫時開不到騷，會因他們的支持更加努力，創作更多音樂作品。AGA談到《Tomorrow》目前未拍MV，她決定先推出，因這首歌是想給自己及大家一些正能量。

AGA首個紅館演唱會原定2020年4月舉行，但因疫情無奈取消，去年宣布捲土重來，定今年1月底舉行兩場紅館演唱會，卻遇上第五波疫情再一次延期。

紅館騷一拖再拖

當時AGA仍發揮正能量，如期推出計劃在紅館獻唱的新歌兼演唱會主題曲《Tomorrow》，鼓勵大家。但之後傳出心情一直未能平復，閉關不願公開露面，新歌派台亦不願宣傳，更變得不想唱歌，令外界擔心她情緒是否出現問題。她當時回應稱因兩年無放假，父母又回港，好開心公司給她假期，讓她與家人相處及寫歌。待假期完後，會帶新的音樂給大家，並籌備下半年工作。