辛潘拍片記錄烏克蘭戰火 安祖蓮娜為難民祈禱 「邦女郎」奧嘉心繫家鄉

前日在基輔舉行的烏克蘭總統辦公室記者會上，傳媒赫然發現61歲辛潘亦是座上客，事後總統辦公室透過社交媒體發表聲明，表示辛潘去年11月已飛抵烏克蘭，為拍攝紀錄片做準備，「他到基輔是為記錄目前發生的一切，讓世人知悉俄羅斯入侵烏克蘭的真相」，又讚揚辛潘是烏克蘭的真正朋友，支持烏克蘭是勇氣和誠實的表現，「這些都是西方政客所缺乏的東西」。

辛潘曾為海地災民籌款

一向關心政治和民生議題的辛潘，2005年新奧爾良遭受颶風卡特里娜吹襲，他到當地參與救援行動；2010年海地發生大地震，事後他透過紀錄片《Citizen Penn》喚醒世人對天災的關注。辛潘亦創辦非牟利組織CORE，為海地災民和新冠肺炎患者籌款。

另一金像影星安祖蓮娜祖莉，雖然未有親赴烏克蘭，仍透過社交媒體發表感受：「正如大家一樣，我亦為烏克蘭祈禱。」並承諾跟聯合國難民署的同事一起，盡力令到當地難民受到基本人權的保障。另一方面，生於烏克蘭的《新鐵金剛之量子殺機》女星奧嘉古莉寧高亦心繫故鄉，昨日透過社交媒體留言：「為烏克蘭人民的安全祈福。」

前年曾到烏克蘭拍攝《Nothing Breaks Like A Heart》MV的美國女歌手Miley Cyrus，自言受到當地民眾的歡迎和照顧，感到非常窩心，驚聞當地遭到戰火蹂躪，為此覺得心疼，她表示：「我跟烏克蘭人民在一起，並呼籲世人團結，停止這場暴力。」除了Miley外，金像影后雪兒（Cher）、饒舌女歌手Cardi B及加拿大男歌手The Weeknd等亦紛紛加入聲援行列。

The Weeknd認敏感度不足

提起The Weeknd，前晚他透過社交媒體宣傳第5張錄音室大碟《Dawn FM》，以及今日（26日）在影視串流平台Prime Video獨家首播的音樂節目《The Weeknd x DAWN FM Experience》，惹來部分網民批評，事後他才得悉俄羅斯入侵烏克蘭的報道，自愧對政治和時事的敏感度不足，隨即公開道歉：「不幸地，我剛剛收看新聞報道，才知發生什麼事，祝願所有人平安。」