「貓女」素兒艷壓《蝙蝠俠》首映禮 三代蜘蛛俠重演網絡迷因圖

英國疫情緩和，大批《蝙蝠俠》粉絲擠滿倫敦首映禮紅地氈兩旁，有人更以蝙蝠女俠、羅賓、謎語人及小丑女等造型亮相，藉此吸引新片主角包括「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣、「貓女」素兒卡維斯、「謎語人」保羅丹奴（Paul Dano）、「管家阿福」安迪瑟克斯（Andy Serkis）和「哥頓警長」謝菲韋特（Jeffrey Wright）等前來合照或簽名留念，現場氣氛熱鬧得恍如嘉年華。

內地3月18日上畫

穿著Saint Laurent黑色吊帶低胸晚裝、露出雙臂和玉背紋身圖案的素兒卡維斯，胸前蝙蝠俠圖案若隱若現，性感度爆燈，輕易成為紅地氈上鎂光燈焦點。《蝙蝠俠》將於下月4日在美國開畫，原定香港同步公映，但受疫情影響，戲院暫停營業，未知何時重開，只好耐心等候。反觀內地定檔3月18日上畫，雖然比美國略遲，至少比《蜘蛛俠：不戰無歸》絕緣內地為佳。

《蜘蛛俠：不戰無歸》去年12月在港開畫，本地觀眾親眼見證三代「蜘蛛俠」：杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）和湯賀蘭（Tom Holland）首度攜手對付八爪魚博士、綠魔、沙人、蜥蜴人和電魔等激烈戰况，至今仍為粉絲津津樂道；向隅者亦不愁寂寞，網上付費版本將於3月22日上架，至於DVD及藍光影碟亦定於4月12日開售。

值得一提的是，《蜘蛛俠：不戰無歸》藍光影碟收錄超過80分鐘從未曝光的幕後花絮、演員訪問及特技鏡頭，其中20分鐘更是第一、二代蜘蛛俠的相關內容，令人期待。為了催谷銷情，電影公司前晚透過社交媒體首次公開「三代同堂」官方合照，湯賀蘭等人圍成半圓形，然後互相指住對方，真人呈現網絡經典迷因圖的畫面，令粉絲驚喜不已，迅即成為網絡熱門話題。