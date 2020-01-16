郭偉亮讚《聲夢JUNIOR》參賽者有潛能 14歲劉芷君莊殷玥 率先跑出成大熱

經大型遴選後，製作組選出28名具潛質的青少年參與集訓，再從中挑選18名精英晉級，當中最年輕的參賽者只有11歲。為了18名參賽者得到最佳發揮，節目組根據各人所長分成3組，分別是Vocal Group、Dance Group及Band Group，展開連番挑戰及battle，最後4強參賽者將獲得《聲夢傳奇2》參賽資格。

劉芷君跳舞獲好評 莊殷玥唱功被讚

節目尚未播映，但兩名同樣是14歲的參賽者劉芷君（Aster Lau）及莊殷玥（Vici）已率先跑出成為大熱。兩人被網民翻出昔日的表演片段，其中9歲已是香港藝術體操港隊運動員的Aster，演唱蔡依林《特務J》的跳舞片段獲好評，被指有潛力接師姐鍾柔美棒；被指擁憂鬱眼神的Vici獻唱Lady Gaga《Always remember us this way》雖被指仍有進步空間，但年紀小小唱功不俗。節目總監督郭偉亮（Eric Kwok）在宣傳片中大讚參賽者潛能無限。

娛樂組