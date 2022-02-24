影評人超級獎 《尚氣》《蜘蛛俠》5提名領跑 梁朝偉角逐影帝奸角兩獎

影評人選擇超級獎分電影及劇集，又細分為動作、超級英雄、恐怖及科幻等四大類別。在超級英雄電影方面，《蜘蛛俠：不戰無歸》和《尚氣與十環幫傳奇》各獲5項提名平分秋色。兩片競逐最佳電影的對手包括《永恆族》、《自殺特攻》、《黑寡婦》及《薩克薛達之正義聯盟》。梁朝偉在最佳男主角將迎戰《尚》片飾演他兒子的劉思慕、《自》片約翰辛納（John Cena）和艾迪斯艾巴（Idris Elba），以及《蜘》片湯賀蘭（Tom Holland）與安德魯加菲（Andrew Garfield）。楊紫瓊則憑《尚氣》與《薩》片的姬兒加杜（Gal Gadot）、《黑》片史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）和科倫絲佩芝（Florence Pugh）、《蜘》片辛蒂雅（Zendaya），以及《自》片的瑪歌羅比（Margot Robbie）爭影后。除了角逐影帝，梁朝偉獲亦提名最佳奸角，與《最後絕鬥》賓艾費力（Ben Affleck）、《蜘》片威廉達福（Willem Dafoe）、《復仇之淵》艾迪斯艾巴 、《糖魔怪客》東尼托特（Tony Todd）爭獎。

至於動作電影提名，《007：生死有時》成績最好，有份角逐最佳電影和男主角外，「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）和「女版007」拉莎娜連治（Lashana Lynch）亦入圍爭影后，並將面對《復仇殺姬》Maggie Q的挑戰。

《魷魚遊戲》角逐4獎

至於劇集提名，去年熱爆全球的韓劇《魷魚遊戲》合共獲4項提名，除角逐最佳動作劇集外，李政宰將在最佳男主角迎戰《眼鏡蛇道館》賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）和威廉薩卡（William Zabka）及《怪盜羅蘋》奧馬斯（Omar Sy）。《魷》劇「脫北者」鄭浩妍和「韓美女」金姝怜則同時角逐最佳女主角。至於最佳超級英雄劇集，Disney+佔去一半提名，《鷹眼》、《洛基》及《溫黛與幻視》會與《末日巡邏隊》及《魔鬼神探》等爭獎；在候選最佳女主角方面這情形更嚴重，Disney+的《鷹》、《洛》、《溫》3劇佔去5個席位，圍攻《蝙蝠女俠》謝菲茜亞里斯利（Javicia Leslie）。

提起《魷魚遊戲》，香港時間本月28日舉行頒獎禮的美國演員公會獎，李政宰、鄭浩妍、朴海秀、金姝伶和導演黃東赫將啓程前往美國赴會。