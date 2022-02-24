財爺派1萬元消費券 黎諾懿：對飲食業幫助不大 黃宗澤經營餐廳：好難頂

汪明荃（阿姐）表示財爺派1萬元消費券及多項減稅措施，會對不少市民有幫助。談及財爺提出業主暫緩追租措施，阿姐透露之前有租客要求減租，她都明白苦况，同意減部分租金。提到財政預算案向「粵劇發展基金」注資1億元，加強專業提升、培訓的長遠發展，她稱「粵劇發展基金」成立多年，是推動粵劇發展，注資與抗疫措施無關。

注資1億元粵劇發展基金 羅家英：心意是好

羅家英對發放1萬元消費券認為幾好，市民受惠。至於注資1億元給「粵劇發展基金」，他說：「政府的心意是好，但對做事的人有異議，培育一個粵劇演員無10年、15年功力都不夠，不是三五年就可以培育到，拔苗助長不可行。」至於每年預留7000萬元提升康文署轄下演藝場地設備，他覺得會有幫助，提升到音響和燈光等。

黎諾懿覺得財政預算案是對市民的一份少少心意，可以解燃眉之急。不過長遠來說希望盡快令香港回復正常，好多行業手停口停，如理髮店、美容院、旅遊業等，他稱尤其飲食業又進一步收緊社交距離措施，今次財政預算案不太幫到業界，再拖落去會愈來愈多飲食業倒閉。

黃宗澤經營西餐廳，談到暫緩追租措施，他嘆氣說：「有生意做，邊個想拖欠租金；唉，無計，有幾多幫幾多啦！除政府出手幫忙，希望財團都可以幫助中小企，免租和減租，因為真的好難頂！財爺的紓困措施，希望幫到基層，他們真的手停口停。」

譚俊彥經營飲食生意，雖然身在內地拍戲，亦有緊貼香港消息，他希望政策可持續，不是一次性救業界。他亦擔心太太、子女及家中長輩的健康，兩個小朋友已兩星期沒有出街，也擔心他們學業問題。

鄺潔楹：彌補不到損失

鄺潔楹與伍富橋合資健身中心，受限聚影響，目前停業。她說財爺「派糖」紓困措施好過無，但彌補不到損失，做不到生意真的交不到租。明白業主可能有難處，但希望租金方面政府再大力津貼，提供有建設性政策會更好。她經營曲奇網店，生意也受打擊，因人流減少，店舖需求曲奇數量亦較少。

林秀怡經營餐廳及美容院，說有消費券及紓困措施好過無，但對各行各業幫助不大。她透露目前停業，損失約6位數字。

林盛斌：買金器保值

林盛斌表示跟上次消費券一樣，會用來買最少手工費用的金器或銀器保值，日後有需要可以用來應急。

車淑梅開心派1萬元消費券，在社交網說：「4月份開始每人有$10000消費券，先派$5000，太好了，一解禁我即刻可以去買嘢食嘢！」

電影業未受惠 田啟文：不會失望

森美相信今次財政預算案可以幫助不少受疫情影響的市民。電影業在財政預算案未有受惠，田啟文表示預算案從來不會為特定行業有優惠，所以不會失望。

娛樂組