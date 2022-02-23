【開箱】《拳上仇》 犯駁太多影響觀感

司徒鈺芸演反派

《拳上仇》並非馮德倫作品，而是由《五行刺客》另一導演Roel Reine操刀，故事延續前作，亦能獨立成篇，就算從未看過《五》劇，對於欣賞《拳》片的觀感也影響不大，只需知道這是一齣奇幻動作片如《漫威鐵拳俠》之類便已足夠。

印尼片《突擊死亡塔》系列男星伊戈宇威士（Iko Uwais）再次扮演主角阿凱，原是三藩市唐人街中菜館的廚師，意外獲得超能力成為「五行刺客」傳人後，為報好友珍妮被殺之仇，決定跟好友陸新（Lewis Tan飾）及湯米（Lawrence Kao飾）遠赴泰國，既要尋找真兇，同時亦要阻止野心家的滅世行動。

新片移師泰國取景，為電影增添幾分東方神秘色彩，故事講述泰國富商潘威廉和黑幫女頭目古安琪，表面上是一對立場迥異的兄妹，其實二人秘密合作，聯手對付「五行刺客」阿凱，首先取其精氣，藉以打通陰陽，然後兄妹合體，化身創世者「盤古」，從此統治天下。

類似情節在港產或日本漫畫早已司空見慣，但對西方觀眾來說，或許仍有一定吸引力；《拳上仇》亦延續《五行刺客》的頻密動作場面，例如阿凱等人到曼谷某酒店追蹤古安琪下落，雙方碰面大打出手，幾乎把全幢酒店拆毀為止，官能刺激不俗。重點對決落在阿凱跟香港動作片女星司徒鈺芸（JuJu）扮演反派阿贊的肉搏戰，據報後者拍攝這場戲受傷不輕，但能令觀眾留下深刻印象，總算值得。

壓軸大戰製作粗糙

壓軸一場正邪大戰卻粗糙得令人失望，先別說「盤古」造型恍如中國殭屍般搞笑，他的威力亦不如電影初段提及的驚天動地，僅需結合阿凱與陸新二人之力，便能把他擊敗，這跟一般嘍囉有何分別？地下洞穴場景亦「廉價」得令人失笑，是製作費欠奉還是其他因素使然，倒也值得深究。

《拳上仇》劇本甚多犯駁，例如身為「五行刺客」的阿凱，戲中武值忽高忽低，《五行刺客》明明提到他擁有1000個死亡僧侶的技能和力量，然而只能勉強對付嘍囉，面對阿贊這類黑道高手，已力不從心，但跟「盤古」對戰又能快速獲勝，實在令人難以捉摸。

這種尷尬情况亦發生在伊戈宇威士身上。明明在印尼老家拍動作片如《突擊死亡塔》或《黑夜降臨》，拳拳到肉腳腳穿心，戰鬥力相當驚人，但到荷李活發展即變成花拳繡腿，令看慣硬橋硬馬動作片的香港觀衆感到不是味兒。泰國「拳霸」Tony Jaa也有類似變化，如果看過他跟雲狄迪（Vin Diesel）合演的《3X反恐暴族：重火力回歸》便知所言非虛。這種「水土不服」現象，究竟是進化抑或退化？恐怕只有演員本人才可定奪。