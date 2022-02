被指收逾億港元 Britney出回憶錄訴心聲

Britney Spears自從去年重獲自由並掌握財政自主權後,已有不少出版社想爭取她推出回憶錄的合約,經過一番競爭後,有近百年歷史的Simon & Schuster勝出。雖然報道中沒提及雙方成交金額,據《紐約郵報》娛樂專頁Page Six引述知情人士透露,Britney的酬勞多達1500萬美元,是同類著作的一項紀錄。Britney在回憶錄中將會談及成名經過、音樂事業及與家人的關係,不少粉絲都期待她會爆出不為人知的內幕。

早出道早成名

Britney Spears自小愛唱歌跳舞,童年已參加衆多比賽及試鏡;11歲加盟迪士尼頻道節目《米奇老鼠俱樂部》,同期拍檔全是今日獨當一面的歌手或演員,包括後來跟Britney拍拖的Justin Timberlake、Christina Aguilera、《星聲夢裡人》賴恩高斯寧(Ryan Gosling)等。Britney於15歲簽約唱片公司,兩年後推出處女大碟《...Baby One More Time》首周已賣出超過130萬張,是美國歷來最暢銷的少女歌手。其後的《Oops!... I Did It Again》更讓她成為最快破百萬銷量的女歌手,紀錄保持了15年。1990年代末到千禧年代初是Britney的事業巔峰,曾被譽為「流行曲公主」,總唱片銷量超過1.5億張,美國市場佔了近半。

名成利就的Britney,也伴隨不少壓力;兩度閃婚的她,跟第二任丈夫Kevin Federline連誕兩子,但婚姻只維持3年;2007年Britney因精神崩潰需接受治療,翌年法庭頒令其父Jamie負責處理她的財務及健康等問題,並一管超過10年。3年前Britney的樂迷發起「釋放Britney」運動,她亦不惜跟父親Jamie對簿公堂。去年6月,Britney作供時狠批父親嚴密操控她的生活和工作,為了阻止她結婚生子,更強迫她安裝子宮環;並視她如搖錢樹,逼她每星期7日、每日10小時無間斷工作;又派保鑣及醫護人員全天候監視她,沒收其現金、信用卡、手提電話,甚至護照,令她完全喪失人身自由,「我不快樂,所以失眠、憤怒、瘋狂、抑鬱,而且每日以淚洗面」。最終法院判Britney勝訴。

今年1月,Britney Spears胞妹Jamie Lynn為宣傳回憶錄《Things I Should Have Said.》,接受美國廣播公司《早安美國》訪問,聲言是胞姐的最大支持者,又稱監管權發生時她才17歲又要生孩子,所以不大清楚。Britney當時隨即在社交網發文反擊,質疑Jamie Lynn出書是為了錢才出賣Britney的故事,又稱不會再相信任何人。

飽歷風霜的Britney Spears,有過璀璨事業,曾被長期監管,跟家人關係惡劣,所以她出回憶錄的計劃,一直被各大出版社虎視眈眈,認為必定會跟她早年的唱片一樣暢銷。