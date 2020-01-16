賀Jeremy單飛出歌 董事魯庭暉自揭欽點入MIRROR

今次Jeremy出新歌，除MIRROR隊友為他打氣外，一班圈中好友及ViuTV董事兼總經理魯庭暉也出力幫手宣傳。魯庭暉在社交網自爆因3年前的一句話，造就了今日的Jeremy。他借電影《大隻佬》寫下對因果的看法︰「因，可以好細，可以好大，幾年前我睇咗一個節目嘅決賽，結果我send咗一個message。又結果聽日（昨日）我哋會有一個『新人』出現。」

Jeremy感謝賞識改變人生

魯庭暉貼出與經理人黃慧君（花姐）及ViuTV製作部副總裁金廣誠的對話截圖，在《全民造星》比賽後，魯庭暉向花姐與金廣誠提議Jeremy值得成為男團成員之一，兩人當時也表示贊成。

Jeremy隨即留言答謝︰「多謝魯生！謝謝你改變了我的人生。謝謝你給予我這麼多機會！謝謝你一直都支持着我們MIRROR！」

娛樂組

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