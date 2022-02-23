轉暗黑曲風闖出新血路 泳兒心噏曾被當翻唱歌手

泳兒表示這3年的歌都包含黑暗與光明，大家在這段時間面對很多的變化、未知數及不穩定，還有疫情，希望這張碟能陪大家走過一些艱難時期，相信有黑暗才有光明。其中新歌《葉落冰川》內容是講只要你相信，奇蹟就會出現，泳兒懷着這個信念，在音樂路上努力打拼，「我指的奇蹟不是一些虛幻的神蹟，當發生了一些不是你意料之內的事情，其實都是一種奇蹟，這種奇蹟可能由當初不相信自己、覺得自己不行，到發現真的做得到，希望用我的經歷和感受影響大家」。

出HiFi碟 失去存在感

音樂路上雖經歷不少起跌，但泳兒未曾想過放棄，「始終有份倔強，希望再試下，確有氣餒過，當時出完《花無雪》後，中間有一段時間很迷茫。後來推出HiFi碟，反應不錯，好似見到轉機，豈料又跌入另一困局，當出到第3張HiFi碟時，有碟出雖然很開心，但感覺很奇怪，不知自己市場定位。有人說泳兒好像已經是翻唱歌手，不再活躍樂壇，但其實不是，所以聽到這些評論時，的確會有心噏的感覺，自覺存在感很低。後來遇到《明日花》這首歌，因而有之後的暗黑系列，當然《溝渠暢泳》是一個轉捩點」。

泳兒有感堅持很難，放棄又難，最難是不知道該怎樣行，最後憑意念和堅持走出困境，「當然要多謝公司不離不棄，給我嘗試不同曲風。有時人很易會被困在舒適圈內，我當時很想做一個很大的轉變，由唱主流歌轉為暗黑曲風，我都不知何來這個決心和勇氣，當你跌倒谷底時，就會有種『豁出去』的心態」。泳兒去年在音樂上的付出獲樂迷認同，在叱咤頒獎禮台上還忍不住爆喊。她說：「當刻真的很開心，終於有人在台上叫泳兒的名字，有種苦盡甘來的感覺。」

終極夢想 紅館開騷

對於今年年底便踏入4字頭，進入人生另一階段，泳兒沒特別想，以前會很害怕又大一歲，但隨着成長，現在覺得不應被年齡困住，無論什麼年紀都可以去做自己喜歡的事情，尤其女性不應用歲數貶低自己。泳兒仍會以音樂為主，為實現夢想，登上紅館舞台目標努力，「我每次去紅館看別人演唱會，心裏都帶住『我很想上紅館』的感覺，希望可以盡快達成。都心急，始終入行都10幾年，希望我的紅館騷是觀眾看完，下次會再想看的，不是想做one of紅館歌手」。泳兒也想嘗試更多不同的工作，例如拍劇，演一些反派角色。

感情方面，泳兒與拍拖10年的髮型師男友Ziv很享受現狀，暫時未有結婚計劃，順其自然。她自爆被家人催婚，泳兒笑言：「幸好細佬剛剛有喜事，可以頂住先。最搞笑是家人一問就問生BB，我通常會耍走他們，將個波拋給男友，生小朋友真的很大責任，照顧好自己先啦。」

記者：陳釗

場地提供：PHENOMENON WINE ‧ DINE

服裝：Market Liberty

化妝：Cyrus Lee

髮型：Zivyeunghair@leonardo3