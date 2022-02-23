姜文杰「12個2」迎娶拍拖8年女友 老爺秦沛讚新抱乖巧叻女

Benji透露跟Rain因拍攝短片時認識，自稱不是一個細心的男友，一起多年大部分生日和情人節晚餐，都安在家中煮飯食，有幾次還浪漫到歎麥記或譚仔外賣，禮物更是少之又少，但另一半從無半點怨言。他多謝Rain多年來的陪伴、照顧和扶持，並寫道：「我相信，一段美好嘅婚姻，最幸福嘅莫過於日日都同自己best friend一齊面對人生各種喜怒哀樂。我好幸福，因為我嘅best friend就係你（Rain）。」

Benji承諾會好好對待、照顧和守護老婆，「從今以後，我會擔起一家之主嘅責任，每日努力為姜太太帶來簡單而美滿嘅幸福快樂人生。多謝老婆照顧我無微不至」。Rain也有在社交網回應，「你要繼續當我的好朋友，好戰友，願我們的愛情細水長流，一起變老，餘生，請多多指教」。Rain感謝Benji父母視她如己出。

疫下只有雙方父親見證

Benji接受《明報》訪問時，被問到向太太許下什麼承諾？他說：「繼續簡簡單單，開開心心咁一齊生活落去。」疫情關係，為了保障大家安全，他們沒有擺酒，簽紙亦只有雙方父親見證，並笑稱會視爸爸秦沛為好老公模範。至於生B計劃？Benji表示隨緣，現在忙於為一套本土電視劇《心靈師》開工。

Paul哥喜有人管束兒子

榮升新老爺的Paul哥，接受《明報》訪問難掩喜悅之情，表示兒子結婚當然很開心，但因為社交距離措施，昨日註冊時，只有雙方父親出席擔任見證人，希望疫情能盡快過去，之後可以補辦喜酒。

對於新抱仔，Paul哥讚不絕口，大讚對方叻女又乖，最緊要是管得住Benji，兒子跟她一起很放心。新老爺笑言：「有新抱仔照顧，我可以慳番啖氣了。（可有向兒子傳授好老公秘訣？）看着我做便可。」至於心不心急抱孫？Paul哥非常開通，表示隨緣，從來不會給壓力後生，這是他們的人生和計劃。